هل تحققت نبوءة ليلى عبداللطيف لـ شيرين عبدالوهاب؟

تحققت تنبؤات عالمة الفلك ليلى عبداللطيف بشأن الحياة العاطفية للفنانة شيرين عبدالوهاب التي أعلنت خطوبتها أمس الأثنين على رجل من خارج الوسط الفني، وهو ما توقعته عاملة الفلك ليلى عبداللطيف منذ فترة.

وخلال تنبوؤاتها للعام الجديد توقعت عالمة الفلك ليلى عبداللطيف حياة عاطفية مستقرة خلال ظهورها في أحد البرامج الإعلامية قائلة:"أنا بشوف لشيرين أنها هتستقر عاطفيَا وهترجع شيرين اللي احنا بنعرفها أول ما ابتدت، هتتغير من إلي، وهتبقى أقوى، بس مش هترجع لحسام حبيب في المستقبل، وحتى لو رجعتله بشكل مؤقت مش هتستمر معاه، شايفة أنها هتعيش حياة تانية".

وفاجأت الفنانة شيرين عبدالوهاب جمهورها، أمس الإثنين، بخبر خطبتها من خارج الوسط الفني، وقرب عقد قرانها، وهو ما قابله الفنان حسام حبيب بالتهنئة والمباركات، قائلًا:" ألف ألف مبروك، وبتمنالك السعادة وأحلى حاجة في الدنيا، أنا بجد سعيد، عشان العشرة والصداقة اللي بينا، وهي دي اللي بتدوم، وتفصل كدا أحلى حاجة في الدنيا".

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب قد انفصلت عن زوجها السابق، الفنان حسام حبيب، بعد عودتها من سلسلة حفلات أحيتها في السعودية، انتهت بخلاف حاد بين الطرفين على متن الطائرة انتهي بالانفصال النهائي.