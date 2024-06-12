"صحة المنوفية" تنهي سلسلة تدريب في مجال الحاسب الآلي

أنهت صحة المنوفية 7 دورات تدريبية في للعاملين خلال شهر مايو 2024 فى مجال الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات بمركز التدريب التابع لمركز معلومات المديرية بهدف رفع مستوى أدائهم بالعمل.

دورة صيانة الحاسب الآلي

أكد أحمد الضبع، مدير مركز معلومات المديرية، الانتهاء من الدورة التدريببة الخاصة بالرخصة الدولية لقيادة الحاسب الالى ICDL والتى أقيمت فى الفترة من 12-5 وحتى 30-5-2024، وكذلك الدورة التدريبية فى مجال الشبكات والتى أقيمت فى الفترة من 12-5 وحتى 16-5-2024، ودورة صيانة الحاسب الآلي خلال الفترة من 26-5 وحتى 30-5-2024، بالإضافة إلى 4 دورات تدريبية على أعمال ميكنة مكاتب الصحة وذلك لتحقيق مستوى عالى من جودة البيانات والدقة فى تسجيل بيانات المواليد والوفيات.

يأتى ذلك في إطار خطة مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات الصحية والإحصاء بوزارة الصحة فى تطبيق اللامركزية فى التدريب وسوف تتوالى تلك الدورات لجميع العاملين بالقطاع الصحى بالمحافظة لرفع كفاءة الآداء بالعمل.

سلسلة من التدريبات الهامة للأطقم الطبية

وعلى صعيد آخر، كانت شهدت صحة المنوفية خلال شهري أبريل ومايو ٢٠٢٤ اختتام سلسلة من التدريبات الهامة للأطقم الطبية بإشراف الدكتورة إيمان زهران، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمنوفية، وتجدر الإشارة إلى أن الفعاليات شملت برامج متنوعة مثل طب الأسرة، رعاية المسنين، المشروطية وغير القادرين، ومهارات الإشراف، وبلغ إجمالي عدد الدورات التدريبية ٤٠ دورة، شارك فيها ما يقارب ٩٥٠ متدربا من مختلف التخصصات الطبية والصحية.

تنوعت البرامج بين تدريب ٢٠٠ متدرب على برامج طب الأسرة بواقع "١٠" دورات للأطباء البشريين والتمريض والإشراف والفئات من الصيادلة والأسنان والمعامل.

وتدريب ١٢٠ طبيبا بشريا و١٦٠ ممرضا، ١٢٠ رائدة ريفية على رعاية المسنين، بالإضافة إلى ٤ دورات لعدد ٢٧٠ من الصيادلة والتمريض وفنيي الإحصاء عن المشروطية وغير القادرين، كما جرى تنظيم ٤ دورات لعدد ٨٠ متدربا لتعزيز مهارات الإشراف في المناطق الطبية المتكاملة.

تدريب في مجال الحاسب الآلي