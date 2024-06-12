الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القوات المسلحة تنظم مراسم تسليم الأطراف التعويضية لعدد من ضحايا الألغام

القوات المسلحة
القوات المسلحة

نظم مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى مراسم تسليم الأطراف الصناعية لعدد من مصابى الألغام ومخلفات الحروب السابقة من أبناء محافظة مرسى مطروح، وذلك فى إطار برنامج التأهيل الجسدى والنفسى لضحايا الألغام وإعادة دمجهم داخل المجتمع.

وبدأت المراسم بكلمة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى أشارت فيها إلى جهود مصر الرائدة فى مجال إزالة الألغام ومخلفات الحروب السابقة بالتعاون مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة حيث تمكنت من تطهير مساحات واسعة من المناطق المتضررة بمنطقة الساحل الشمالى الغربى وجعلها مناطق صالحة للبناء والتنمية، فضلًا عن تقديم كافة أوجة الرعاية والإهتمام بالمتضررين من ضحايا الألغام ومخلفات الحروب السابقة وتقديم الدعم لهم وتوعية أبناء تلك المناطق بالمخاطر الناجمة عنها، مشيدة بالتعاون المثمر والتنسيق المتواصل مع القوات المسلحة فى هذا الإطار.

فيما ألقى اللواء طبيب رضا الهميمى مدير مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة كلمة نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن للمركز خبرة كبيرة فى تقديم الرعاية المتكاملة للمصابين وفقًا لبرنامج للعلاج والتأهيل، لما يتميز به من كوادر طبية مؤهلة وأجهزة حديثة للتأهيل على الأطراف الصناعية ومساعدة المصاب على ممارسة حياته بشكل طبيعي مرة أخرى.

كما شملت المراسم جولة تفقدية لعدد من الأقسام بمركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم وكذا مصنع الأطراف الصناعية داخل المركز والذى يضم خطوط إنتاج متطورة تضاهى كبرى الصروح الطبية العالمية المماثلة، وحضر مراسم التسليم عدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى وزارة التعاون الدولى.

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