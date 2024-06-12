قداسة البابا يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك، وبعث قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة قال فيها:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية

بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يعين مساعيكم في تنمية البلاد ومواجهة الأخطار والتحديات المختلفة المحيطة بمصر، والتي نثق في حكمة إدارتكم إزاءها، وندعوه أن يبارك كل ما تمتد إليه أيديكم لبناء وطننا العزيز مصر وتحقيق آمال المصريين، دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.