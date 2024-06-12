الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل صحة الشيوخ: كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزة في الأردن رادعة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الاستجابة الانسانية لغزة في الأردن، قائلًا: إنها جاءت قوية وحاسمة وتضمنت رسائل عدة في مقدمتها ضرورة ردع الاحتلال وعدوانه وإيقاف التدمير.

ولفت “خضير” في  تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الرئيس السيسي كان حريصا على توجيه تحذير للعالم من مغبة ما يحدث من إهدار للكرامة الإنسانية للشعب الفلسطيني وحقه في أن يعيش بسلام، محملا الجانب الإسرائيلي بكل وضوح مسئولية ما يعيشه أهالي قطاع غزة من أزمة إنسانية بسبب سياساته الانتقامية والتدميرية دون أدنى اكتراث أو احترام للمواثيق الدولية أو المعايير الإنسانية الأخلاقية.

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برلماني يُطالب بوقف استخدام إسرائيل سلاح التجويع ضد غزة

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برلماني: إسرائيل هي المسئول الأول عن الأوضاع الإنسانية الصعبة لأهالي قطاع غزة

تحركات مصر الدولية والإقليمية

واشار وكيل صحة الشيوخ، ان تحركات مصر الدولية والإقليمية وكلماتها وحضورها في مختلف المؤتمرات والمنتديات الدولية، ادانة صارخة لسياسات الاحتلال الهمجية ووحشيته في تدمير كل ما هو موجود بالقطاع.

إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار

وطالب د خضير، بضرورة إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار، والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع، وإلزامها بإزالة كافة العراقيل، أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي، فضلا عن توفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأونروا حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الحيوي والمهم في مساعدة المدنيين الفلسطينيين، والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن الإنساني  وتسريع تدشين الآليات الأممية اللازمة، لتسهيل دخول وتوزيع المساعدات في القطاع.  

واختتم النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بضرورة أن ينتبه المجتمع الدولي لتحذيرات مصر، وخطورة ما يحدث في غزة قبل الوصول لنقطة اللاعودة في القطاع خلال الفترة المقبلة.

بمجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي لغزة الأردن للشعب الفلسطيني الإسرائيلي

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