وكيل "تعليم ببورسعيد": طلاب الثانوية العامة أدوا امتحانات اليوم بنسبة حضور 99،6%

قال الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إن طلاب الثانوية العامة أدوا اليوم الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء في ثاني أيام الامتحانات.

وأضاف وكيل الوزارة أن طلاب الشهادة الثانوية العامة أدوا الامتحانات من خلال 15 لجنة رئيسية تشمل طلاب المدارس الرسمية عربي والرسمية لغات ومدارس التعليم الخاص والدولي وذلك بنسبة حضور 99،6%.

ولفت الدكتور محمد عبد التواب، إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة تسير سيرا طبيعيا دون رصد أى معوقات من شأنها تكدير صفوها، مشيرا إلى أن جميع الطلاب استلموا أسئلة الامتحان في تمام الساعة 9 صباح اليوم.

ومن جانبه أكد اطاهر الغرباوي وكيل مديرية التربية والتعليم ورئيس غرفة العمليات المركزية، أن طلاب الشهادة الثانوية العامة أدوا اليوم الامتحان في مادتي الاقتصاد بالفترة الأولى والإحصاء بالفترة الثانية، مشيرا إلى رصد 20 حالة غياب بين صفوف الطلاب من إجمالي 7575 طالب وطالبة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملا.