الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا طلب دفاعه من المحكمة؟.. كواليس جلسة محاكمة عصام صاصا

جلسة محاكمة عصام
جلسة محاكمة عصام صاصا

شهدت جلسة محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا المتهم بدهس مواطن وقتله عن طريق الخطأ، حضور أسرة المجني عليه، وبعض المفاجأت قبل رفع الجلسة للقرار. 

بدأت الجلسة بإثبات حضور أسرة الضحية من شقيقه وزوجته التي أقرت بالتنازل والتصالح في القضية لوجه الله عنها وعن أولادها.

وجاء في التنازل: أقر أنا وبنفسي ووصية على الأطفال الأربعة يوسف، عبد الرحمن ومنة، بسمة، وباستجوابها عن قبولها التنازل، قبلت ووقعت على أقوالها في محضر الجلسة. 

وحضر عن المتهم المحامي محمد حمودة وعن أسرة الضحية المحامي علي فايز. 

واستمعت المحكمة لطلبات محمد حمودة، دفاع عصام صاصا، الذي طالب بنفي التهمة عن موكله لعدم إحرازه مخدرات، وقال إن التحليل الذي أثبت ممكن أن يكون غير دقيق، وطلب التأجيل وعلل ذلك لسفر موكله في الخارج. 

وطلب المحامي من القاضي رفع قرار الضبط والإحضار، فعلق القاضي بأنه كان يجب مثول المتهم وأنه ممكن يستخدم صلاحياته وفقًا للقانون، فرد محامي الدفاع بأن موكله كان يريد حضور الجلسة والمثول، ووعده بتنفيذ أي قرار يصدر من المحكمة.

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