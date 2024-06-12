الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري (فيديو)

الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري

يعد الإجهاد الحراري  حالة تحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم، وتشمل الأعراض التعرق الشديد والنبض السريع.

كما يحدث الإنهاك الحراري واحدًا من ثلاثة أمراض مرتبطة بالحرارة، حيث تكون التشنجات الحرارية هي الأخف، وضربة الشمس هي الأكثر خطورة، وتشمل أسباب أمراض الحرارة التعرض لدرجات حرارة عالية، خاصة عندما يكون هناك رطوبة عالية، وممارسة نشاط بدني شاق، وبدون العلاج الفوري، يمكن أن يؤدي الإنهاك الحراري إلى ضربة الشمس، وهي حالة تهدد الحياة.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري: 

_تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة.

_الخروج من المنزل للضرورة فقط. 

_ارتداء الملابس الخفيفة الفضفاضة والإكثار من شرب الماء والسوائل الطبيعية. 

_تجنب المنبهات مثل الشاي والقهوة. 

_التوقف عن ممارسة أى مجهود بدني والاستراحة في مكان بارد حال الشعور بأى أعراض. 

_تغطية الرأس والتوجه إلى أقرب طوارئ حال الشعور بالدوار نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

أعراض الإجهاد الحراري

وكانت الصحة حذّرت من أعراض الإجهاد الحراري خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، أو التعرض لضربة شمس، ما قد يشكل تهديدا للحياة، موضحة أنّ الأعراض تتضمن دوار، وإرهاق، وسرعة النبض، والشعور بالإعياء الشديد، والغثيان، والتعرق الشديد، والصداع، وعدم القدرة على الوقوف، وتشنجات في العضلات، وانخفاض ضغط الدم.

اكسترا نيوز الإجهاد الحراري نصائح درجة حرارة الجسم أعراض الإجهاد الحراري

مواد متعلقة

باحث: مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة شديد الأهمية لتركيزه على الجانب الإنساني من الكارثة

كاتب صحفي: الأعلى للإعلام يتصدي لـ المواقع والمنصات المخالفة للمعايير

"التضامن": لدينا 17 مركزا لمكافحة عمل الأطفال على مستوى 14 محافظة (فيديو)

استشاري يقدم نصائح مهمة للوقاية من أمراض المناعة في الموجة الحارة (فيديو)

أستاذ الطب الوقائي يحذر من التعرض لأشعة الشمس.. وينصح بـ ارتداء الملابس الغامقة

خبير علاقات دولية: مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة جاء فى توقيت مهم

أستاذ علوم سياسية: مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة ظهر خلاله التقدير للدور المصرى فى القضية

خبير اقتصادي: انضمام مصر لملتقى بنك التنمية الجديد يمثل أهميتها الكبيرة

الأكثر قراءة

عاجل| "الأرصاد" تحذر من طقس الخميس والجمعة ومفاجأة بشأن وقفة العيد

عنيفة تخدش الأعراض.. النيابة تطلب فض أحراز "سفاح التجمع" فى جلسة سرية

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

4 ملايين جنيه وتنازل لوجه الله.. نجاة عصام صاصا من السجن في دهس مواطن على الدائري

قرار عاجل من وزير القوى العاملة.. إجازة عيد الأضحى 2024 وحقيقة احتسابها من الرصيد

تعويض مليار جنيه.. جلسة عاجلة لمحاكمة عمرو دياب فى واقعة الصفع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة