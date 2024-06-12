نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري (فيديو)

يعد الإجهاد الحراري حالة تحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم، وتشمل الأعراض التعرق الشديد والنبض السريع.

كما يحدث الإنهاك الحراري واحدًا من ثلاثة أمراض مرتبطة بالحرارة، حيث تكون التشنجات الحرارية هي الأخف، وضربة الشمس هي الأكثر خطورة، وتشمل أسباب أمراض الحرارة التعرض لدرجات حرارة عالية، خاصة عندما يكون هناك رطوبة عالية، وممارسة نشاط بدني شاق، وبدون العلاج الفوري، يمكن أن يؤدي الإنهاك الحراري إلى ضربة الشمس، وهي حالة تهدد الحياة.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري:

_تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة.

_الخروج من المنزل للضرورة فقط.

_ارتداء الملابس الخفيفة الفضفاضة والإكثار من شرب الماء والسوائل الطبيعية.

_تجنب المنبهات مثل الشاي والقهوة.

_التوقف عن ممارسة أى مجهود بدني والاستراحة في مكان بارد حال الشعور بأى أعراض.

_تغطية الرأس والتوجه إلى أقرب طوارئ حال الشعور بالدوار نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

أعراض الإجهاد الحراري

وكانت الصحة حذّرت من أعراض الإجهاد الحراري خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، أو التعرض لضربة شمس، ما قد يشكل تهديدا للحياة، موضحة أنّ الأعراض تتضمن دوار، وإرهاق، وسرعة النبض، والشعور بالإعياء الشديد، والغثيان، والتعرق الشديد، والصداع، وعدم القدرة على الوقوف، وتشنجات في العضلات، وانخفاض ضغط الدم.