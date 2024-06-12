الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما حكم حلق الشعر في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة لغير الحاج؟

الحج
الحج

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية ما حكم قصّ الأظافر وحلق الشعر في الأيام العشر الأولى من ذي الحجة لمَن نوى الأضحية وعزم على فعلها؟، وأجابت الإفتاء على السائل عبر موقعها الإلكتروني.

حكم حلق الشعر في العشر الاُوَل من شهر ذي الحجة لغير الحاج

وأوضحت الإفتاء أنه من الآداب في عشر ذي الحجة لمَن يعزم على الأضحية: ألَّا يمسّ شعره ولا بشره؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة رضي الله عنها.

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حكم حلق الشعر وقص الأظافر للمضحي قبل عيد الأضحى

آخر ميعاد لقص الشعر للمضحي 2024

حكم زراعة الشعر وفقًا لدار الإفتاء

المضحي لا يمس شعره

وبينت أن المراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر: النهي عن إزالة الظفر بقَلْم أو كَسْر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه.

وأوضحت أن النهي عن ذلك كلّه محمول على كراهة التنزيه وليس بحرام، والحكمة في النهي: أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، والتشبه بالمُحْرِم في شيء من آدابه، وإلَّا فإنَّ المُضحّي لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك ممَّا يتركه المُحْرِم.

الذبح وقت الخطبة

وفي سؤال حول حكم ذبح الأضحية أثناء خطبة العيد؟ فرجلٌ صلَّى صلاةَ عيد الأضحى مع الإمام، ثم انصرف عقب الصلاة مباشرة، وذبح أضحيتُه أثناء خطبة العيد، ويسأل: هل تجزئه هذه الأضحية شرعًا؟، أوضحت الإفتاء إذا ذبح الرجل أضحيتَه أثناء خُطبة العيد فإنها تجزئ عنه، ولا حرج عليه في ذلك شرعًا.    

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