إعلام إسرائيلي: 25 فرقة إطفاء مدعومة بالطائرات تحاول إخماد الحرائق

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن 25 فرقة إطفاء مدعومة بالطائرات تحاول إخماد الحرائق التي اندلعت في المستوطنات الشمالية جراء صواريخ الجنوب اللبناني؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أن قوات الإطفاء تواصل إخماد الحرائق التي اندلعت نتيجة إطلاق الصواريخ من الجنوب اللبناني.

وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بنشوب حرائق داخل موقع الراهب قرب الحدود مع لبنان جراء الرشقة الصاروخية.



كما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن "إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان على صفد وطبريا ومحيطهما خلال دقائق معدودة".