محمد فايز فرحات: نحتاج إلى نخبة جديدة عقلانية مثقفة وعلمية ووطنية

تحدث الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية، خلال حلقة نقاشية بعنوان الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع "التداعيات- آليات المواجهة" أقيمت بأكاديمية الشرطة، عن دور الصحافة في مواجهة الأفكار الهدامة، وضرورة وضع أيدينا على روشته علاج ومواجهة لتلك الأفكار.

أضاف فرحات، أن الصحافة لها دور هام في التعامل مع أفكار التطرف والإرهاب الدخيلة في المجتمع من بالتعاون مع المؤسسات الأصيلة ذات الدور الهام في هذا الأمر.

أكد أن دور الصحافة مواجهة التطرف من خلال نشر المعرفة المبنية على المعلومة الصحيحة، وضرورة تنمية الوعي وتوزيع الأدوار على الجميع، وكل مؤسسة تقوم بدورها في عملية تنمية وبناء الوعي من خلال عدة مسارات محددة أبرزها مسألة الدولة الوطنية وإعادة اعتبار لهذه المصطلح عن طريق ترسيخه في الثقافة العامة، مع تعزيز ما يسمى التفكير بالسياقات، وتنمية الوعي بطريقة القيادة السياسية الحالية ومصر متميزة حاليا بوجود قيادة سياسية استطاعت مواجهة الصعاب ذات رؤية عميقة تهدف الإصلاح والتحديث، ويجب تعزيز هذه المسألة بشكل أساسي في هذه المرحلة.

أكد ضرورة إنهاء ما يسمى بإرث الربيع العربي لأنه خلق لنا ظواهر غريبة على مجتمعنا وهي عملية تسييس الدين واستحضار فكرة التمكين وتوجيه الدين سياسيا من قبل الجماعات الإرهابية لتحقيق أهداف سياسية مشبوهة.

وشدد الدكتور محمد فايز فرحات على ضرورة الكشف عن نخبة جديدة عقلانية مثقفة علمية وطنية وإظهارها سوف تساهم في إزالة النقاط السوداوية، وستتمكن من ملئ الفراغ العام وتقديم خطاب وطني عام لكل فئات المجتمع.

ونظمت وزارة الداخلية اليوم في مقر أكاديمية الشرطة حلقة نقاشية بعنوان الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع “التداعيات- آليات المواجهة”، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

شهدت الحلقة النقاشية حضور قيادات الشرطة وعدد رجال الدين وقيادات المجتمع المدني وعدد من الفنانين والسياسيين.