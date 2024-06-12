داخل المجازر الحكومية.. الأورمان تستعد لتجهيز 30 عجلا للأسر الاكثر احتياجا بالشرقية

تستعد جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، لذبح أضاحيها خلال أيام التشريق داخل مجزر أولاد صقر بمركز أولاد صقر البحروة فى محافظة الشرقية والمعتمد من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطرى.

وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية، أن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان خصصوا (30) عجل بلدى سيتم ذبحهم وتوزيعهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة الشرقية.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن عملية الذبح ستبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر أخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الأكثر احتياجا، مؤكدا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

وأشار إلى أن مكتب مشروعات الأورمان بالشرقية وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحى لهذا العام بجميع مراكز المحافظة وبالتعاون مع أكثر الجمعيات الخيرية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية.