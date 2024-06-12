الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مشروعات تخدم 54 قرية ويستفيد منها 599 ألف مواطن بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعا موسعا ظهر اليوم، لمتابعة موقف استلام وتشغيل مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية  حياة كريمة، موجها بسرعة تشغيل المشروعات التي تم نهوها لتقدم خدماتها للمواطنين في أسرع وقت ممكن، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

وأكد محافظ الغربية، أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أحدثت التطوير الشامل للريف المصري، تحقق إنجازات في كل يوم على أرض قرى زفتى فتم الانتهاء من مشروعات وبدء التأثيث والتشغيل التجريبي للأخرى لتنطلق أيادي السعي نحو الخير وتبدأ أولى خطوات الحصاد بتشغيل المشروعات التي تخدم 54 قرية و88 تابعا يستفيد منها 599 ألف مواطن.

أشار إلى أنه جرى التشغيل التجريبي لـ151 مشروعا متنوعا بين مدارس ومراكز شباب مكاتب بريد ونقاط شرطة، وحدات صحية، تضامن اجتماعي، مجمعات زراعية بيطرية، تقوم بتقديم خدماتها للمواطنين في 54 قرية بمركز زفتى.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بسرعة نهو إجراءات تشغيل المجمعات الحكومية لتقدم خدماتها للمواطنين عقب اجازه عيد الأضحى المبارك.

كما ناقش رحمي موقف استلام وتشغيل المتبقي من  منشات الشباب والرياضة، الصحة، الإسعاف، التضامن الاجتماعي، المجمعات الزراعية البيطرية، الحماية المدنية.

الجدير بالذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة بمركز زفتى يضم 876 مشروعا، وجرى إنهاء 758 لخدمة 54 قرية يستفيد منها 599 ألف مواطن، بتكلفة إجمالية 4.1 مليارات جنيه.

حياة كريمه وكيل مديرية الصحة التطوير الشامل للريف التشغيل التجريبى الشباب والرياضة

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