الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

45 فرصة.. خطة "قطاع الأعمال" للاستفادة من مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال العام

كشف مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام، عن إعداد الوزارة 45 فرصة استثمارية، سيتم عرضها على المستثمرين الأجانب خلال مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي، الذي من المقرر أن يُعقد في نهاية شهر يونيو الجاري.

تفاصيل الفرص الاستثمارية المتاحة

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"لدستور"، إن الفرص الاستثمارية ستشمل قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة، حيث يوجد فرص استثمارية لتطوير مصانع كلا من الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة وكيما ومصر لصناعة الكيماويات، لافتًا إلى أنه من المقرر إنشاء مشروع ضخم لإنتاج الأمونيا الخضراء والطاقة الشمسية ومحطة لتحلية المياه.

ولفت إلى وجود فرص استثمارية لزيادة تركيز خام الفوسفات برشكة النصر للتعدين بخلاف مشروع جنوط السيارات وزيادة الطاقة الإنتاجية في صناعة الألومنيوم ومحطة الطاقة الشمسية بنجع حمادي، وذلك مع شركة مصر للألومنيوم، كما يوجد مشروع لتطوير شركة سيناء للمنجنيز والاستفادة من الخامات التي تعمل الشركة فيها.

كما أشار إلى وجود فرص استثمارية مهمة في مجال إنتاج السيارات والسيارة الكهربائية، بخلاف مشروع إنتاج مصنع للبطاريات الإطارات ومجمع للصناعات المغذية للسيارات، بخلاف مشروع مصنع إنتاج البيلت بشركة الدلتا للصلب ومصنع للصلب للاستفادة من خامات مصنع الحديد والصلب، بخلاف مجمع عمراني كبير خاص بالأرض الموجودة في مدينة حلوان وتتبع شركة الحديد والصلب المصرية التي تم تصفيتها.

ولفت إلى وجود فرص استثمارية في مجال تطوير صناعة الأدوية سواء مصنع لخامات الأودية وإنتاج مصنع الألبان الأطفال ومصنع لإنتاج الأدربة البيولوجية بخلاف مشروعات الاستثمار العقاري مع شركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير في مدينة نيوهليوبلس والنصر للإسكان والتعمير والمعادي للإسكان والتعمير في الأراضي التي تمتلكها الشركات بخلاف مشروعات استثمارية مهمة في مجال الطاقة المتجددة ومشروعات تنموية في مجال الاقتصاد الأخضر، والذي ترغب الشركات الأوروبية في التعاون بها مع مصر.

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