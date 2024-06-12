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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص في مصر

عيد الأضحى
عيد الأضحى

مع اقتراب موعد العيد الكبير يحرص المواطنين على معرفة إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص ومدتها عبر جوجل، حيث أعلنت وزارة العمل بمصر، أنه يكون اعتبارا من يوم السبت 15 يونيو، إلى الخميس 20 يونيو 2024، سوف تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك بمناسبة عيد الأضحى، وذلك لكافة العاملين في القطاع الخاص المخاطبين، وذلك بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتكون مع استمرار أعمال الامتحانات، طبقا  للمواعيد المقررة من خلال السلطات المختصة.

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص

وتنشر "الدستور" في هذه السطور موعد عيد الأضحى 2024  للقطاع الخاص في مصر، وعدد أيام الإجازة، وموعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي.

موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص في مصر

ووفقا للبيان، ينص على قرار رئيس مجلس الوزراء بمادته الأولى على أن: ستكون الفترة من يوم السبت الموافق 15 من يونيو إلى الخميس 20 يونيو هو إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية وبالهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وجميع شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك يكون بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص في مصر

وأكد بيان الوزارة على: أن تكون الإجازة للمخاطبين بأحكام قانون العمل قد جاءت على النحو التالي:

  • من يوم السبت 15 يونيو وإلى يوم الثلاثاء 18 من يونيو، هو إجازة بأجر كامل.
  • الأربعاء والخميس في يومي 19 و20 يونيو عي إجازة من رصيد الإجازة السنوية للعامل.

كما أكد البيان أيضًا: أنه سيجوز لصاحب العمل تشغيل العامل بهذه الأيام أو بعضها، إذا أن اقتضت ظروف العمل ذلك، وسيستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم لضعف هذا الأجر وفقا لنص المادة (52) من قانون العمل.

وفي مصر والدول العربية، تم الإعلان من خلال الجهات المختصة، أن أول أيام شهر “ذي الحجة” هو الجمعة 7 من يونيو، لكي يكون موعد عيد الأضحى بمعظم الدول العربية يوم الأحد 16 من ذات الشهر.

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موعد إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي في مصر

يحصل موظفو القطاع الحكومي في مصر على إجازة عيد الأضحى، وذلك اعتبارًا من يوم السبت 15 يونيو الجاري، وستصل إلى 6 أيام.

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