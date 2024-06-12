الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بني سويف يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف بمكتبه كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، واريك كافليه سفير جمهورية فرنسا والوفد المرافق حرم سفير الاتحاد الأوروبي مسؤول المراسم مسؤول الإعلام والصحافة ومدير قسم التنمية البشرية والاجتماعية، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.

الحد من الهجرة غير الشرعية

رحب محافظ بني سويف بضيوف المحافظة من الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تربط  بين مصر والاتحاد الأوربي، مشيرا ً إلى أن القيادة السياسية اتخذت إجراءات حثيثة للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال إقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن توفير فرص عمل للشباب وإنشاء مشروعات تنموية في مجالات البنية التحتية وعدد من القطاعات ببعض  القرى.

أشار سفير الاتحاد الأوروبي، إلى التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي في سبيل مواجهة التحديات المشتركة والسعي لإقامة علاقات قوية في العديد من المجالات، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، لاسيما أن بني سويف  من المحافظات المهمة التي ينفذ الاتحاد الأوروبي  فيها عدد من المشروعات الناجحة التي تخدم القضايا التنموية.

ويتضمن برنامج الوفد زيارة العديد من المشروعات الخدمية منها صوامع كوم أبوراضي بمركز الواسطى، إلى جانب زيارة عدد من الأماكن السياحية مثل منطقة هرم وواحة ميدوم.

بني سويف محافظ بني سويف سفير الاتحاد الأوروبي فرنسا ميدوم

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