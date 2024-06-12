مصرع شابين غرقا في بحيرات مفيض باريس بالوادي الجديد

لقي شابان مصرعهما، اليوم الأربعاء، غرقًا جنوب مركز باريس في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقل الجثث لمستشفى الخارجة التخصصي



تلقى اللواء محمود أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.



تبين وفاة كل من محمود أشرف محمد عبد الحليم، 21 عامًا، ومقيم مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، فاروق حسين محمد علي، 18 عامًا، ومقيم مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، غرقا في بحيرات مفيض مركز باريس.



جرى نقل جثث الغرقى لمشرحة مستشفى باريس المركزي ونقلهما لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر بالحادثة فيما تولت النيابة العامة التحقيقات.