الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد علاء يتعاقد على بطولة "وتر حساس" أمام صبا مبارك

النجم محمد علاء
النجم محمد علاء

تعاقد النجم محمد علاء على بطولة مسلسل "وتر حساس " والمقرر عرضه في موسم الاوف سيزون، ليلعب دور البطولة امام النجمة صبا مبارك. 

حيث انضم لنجوم المسلسل  في التحضيرات الخاصة بالعمل التي انطلقت منذ أيام. 

وبدأ المخرج وائل فرج في عمل بروفات الترابيزة الخاصة بالمسلسل وترشيح الابطال المشاركين في العمل ومعاينة أماكن التصوير استعدادا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة وعقب اجازة عيد الأضحى. 

أبطال مسلسل وتر حساس 

مسلسل “وتر حساس” مكون من 45 حلقة، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، وهيدي كرم وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة ومقررعرض العمل في موسم الأوف سيزيون وتحديداً قبل نهاية العام الجارى.

وتجتمع صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج مجدداً للمرة الثانية  بعد النجاح الذي حققوه خلال مسلسل بين السطور الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.

مسلسل بين السطور بطولة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، سلمى أبو ضيف، ناردين فرج، علي الطيب، وليد فواز، دنيا المصري، باسل الزارو، عمر شرقي، جهاد حسام، أيمن عزب، عمرو جمال، سلوى محمد علي، كريمة منصور، محمد لطفي شاهين، والعمل ماخوذ عن المسلسل الكوري Misty، ومعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة السيناريست نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، إخراج وائل فرج.

وكان آخر أعمال الفنان محمد علاء مسلسل "صيد العقارب" الذي تم عرضه فى شهر رمضان الماضي، حيث شارك فى بطولته إلى جانب غادة عبدالرازق، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، محمد نجاتي، مي القاضي، ميار الغيطي، محمد علي رزق، مجدي بدر، سامية عاطف، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن

محمد علاء النجم محمد علاء محمد علاء بطل مسلسل وتر حساس وتر حساس مسلسل وتر حساس صبا مبارك

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