الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماكرون: لن أستقيل من منصبى إذا خسرنا فى الانتخابات البرلمانية المبكرة

ماكرون
ماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن إجراء انتخابات مبكرة هو الحل الوحيد المتاح حاليًا بعد نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، مؤكدًا أنه لن يستقيل من منصبه إذا خسر في الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وأضاف ماكرون، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي له نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب علينا أن نؤكد القيم الجمهورية والجانب الكوني والعالمي للجمهورية الفرنسية، فيجب أن يكون هناك اندماج جمهوري، داعيًا الأحزاب الديمقراطية الأخرى للانضمام إلى المعسكر الرئاسي قبل الانتخابات المبكرة.

وأوضح أنه في اليسار المتطرف فإن هناك إجابة عن طريق تقسيم الجمهورية وعن طريق الطائفية، إذا جاز التعبير، واستنادًا إلى الجاليات المختلفة، وأما في اليمين المتطرف يستند إلى التمييز بين من هم فرنسيون وغير فرنسيين، ونحن بالتالي علينا أن نعمل بصورة واضحة في هذا المجال. 

وتابع: "العنصر الثاني لهذه الرؤية في الأسابيع الثلاثة المقبلة فيما يتعلق بالطموح في مجال البيئة، هذا ما قلناه كلنا لدينا الأفكار نفسها، نقول بأن قوة واستقلالية فرنسا وبالتالي تمويل نموذجنا الاجتماعي يفترض قوة اقتصادية وعملًا من قبل الجميع".

واستكمل: "في هذا المجال نحن لدينا نتيجة محصلة نحن قمنا بإنشاء مليوني وظيفة في السنوات الماضية ونحافظ على استقلالية فرنسا وسيادتها الزراعية الصناعية، كما نقوم بتحضير نصوص في هذا المجال فيما يتعلق بالصناعات الخضراء، وسنستأنف هذه الأعمال بعد أن يعطينا الفرنسيون ثقتهم".

وأشار إلى أنه لديه حصيلة قوية ومتينة ولكن نريد أن نعزز إعادة الأنشطة الصناعية في فرنسا التأكيد على العمل في مجالى الطاقة والزراعة.

القاهرة الإخبارية الرئيس الفرنسي ماكرون انتخابات مبكرة انتخابات البرلمان الأوروبي البرلمان الاوروبى الانتخابات البرلمانية اندماج جمهوري الأحزاب الديمقراطية المعسكر الرئاسي

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