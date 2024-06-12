رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى المبارك

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، صباح اليوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء في برقية عبد الرازق: “يطيب لي باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم لكم بخالص التهاني والأمنيات القلبية، بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بموفور الصحة، وعلى شعب مصر العظيم وأمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات”.



التضحية والفداء

أضاف: “ينتهز مجلس الشيوخ هذه المناسبة الدينية الطيبة ليؤكد لكم أننا نستلهم من قيمها التضحية والفداء من أجل وطننا الغالى تحت قيادتكم الحكيمة، داعين المولى عز وجل أن يعينكم على ما أقامكم فيه، وأن يسدد خطاكم ويوفقكم لمّا فيه خير البلاد والعباد”.