أسعار الأضاحي 2024 في مصر.. الفرصة الأخيرة للشراء بتخفيضات كبيرة، مع اقتراب عيد الأضحى 2024، يزداد اهتمام المسلمين بشراء أضحية العيد، بحثًا عن أفضل الأنواع بأسعار مناسبة، وتأتي منافذ وزارة الزراعة لتلبية هذه الاحتياجات، حيث توفر الأضاحي الحية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية، وذلك في إطار حرصها على توفير سلع غذائية آمنة وبأسعار مناسبة للمواطنين.

مميزات شراء الأضحية من منافذ وزارة الزراعة

أسعار مخفضة: تتميز منافذ وزارة الزراعة بتقديم أسعار مخفضة للأضاحي مقارنة بالأسواق الخارجية، وذلك في إطار دعمها للمواطنين خلال موسم عيد الأضحى.

تنوع الأنواع: توفر منافذ الوزارة مختلف أنواع الأضاحي من الأبقار والجاموس والأغنام، وذلك لتلبية احتياجات جميع المواطنين.

سلامة وصحة: تخضع الأضاحي المعروضة في المنافذ لرقابة بيطرية صارمة للتأكد من سلامتها وصحتها، وذلك لضمان حصول المستهلكين على لحوم آمنة وخالية من الأمراض.

سهولة الدفع: تتيح المنافذ للمواطنين إمكانية الدفع نقدًا أو بالبطاقات، وذلك لتسهيل عملية الشراء.

مواقع متعددة: تتوفر منافذ وزارة الزراعة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يسهل على المواطنين الوصول إليها وشراء الأضحية.

قائمة بأماكن منافذ وزارة الزراعة لشراء أضحية عيد الأضحى 2024

المحافظة الموقع القاهرة منفذ الجمارك - منفذ أوسيم بشارع أبوقرن بمركز أوسيم الجيزة منفذ ابني بيتك في المنطقة الثانية - منفذ ابني بيتك في المنطقة الرابعة عشرة الإسكندرية منفذ الجمارك الإسماعيلية منفذ طريق الإسماعيلية - القاهرة بورسعيد منفذ طريق بورسعيد - الإسكندرية الدقهلية منفذ طريق المنصورة - السمنود الشرقية منفذ طريق الزقازيق - بلبيس الدلتا منفذ طريق دمياط - المنصورة الغربية منفذ طريق طنطا - المحلة الكبرى المنيا منفذ طريق المنيا - أسيوط أسيوط منفذ طريق أسيوط - سوهاج سوهاج منفذ طريق سوهاج - قنا قنا منفذ طريق قنا - الأقصر أسوان منفذ طريق أسوان - إدفو

نصائح لشراء الأضحية من منافذ وزارة الزراعة

التوجه إلى أقرب منفذ في وقت مبكر: لتجنب الازدحام، خاصة مع اقتراب حلول عيد الأضحى. التأكد من هوية المنفذ: للتأكد من أنه تابع لوزارة الزراعة. فحص الأضحية جيدًا: للتأكد من سلامتها وصحتها. الحصول على شهادة صحية مع الأضحية: لضمان سلامة اللحوم. الالتزام بالتعليمات التي يحددها المنفذ: لضمان عملية شراء آمنة.

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