الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل| اتحاد الكرة يكشف حقيقة طلب ميكالى استدعاء محمد صلاح لقيادة المنتخب الأوليمبى

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف إيهاب الكومى حقيقة طلب البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الاوليمبى، استدعاء محمد صلاح نجم فريق ليفربول رسميا، لقيادة اوليمبى الفراعنة فى أوليمبياد باريس 2024 .

وأكد عضو الجبلاية أن اتحاد الكرة بصدد عقد جلسه مع ميكالى عقب العودة من أجازة عيد الأضحى المبارك، للتعرف على كل متطلباته استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الاوليمبية .

ويستعد منتخب مصر الأوليمبى للمشاركة فى اوليمبياد باريس خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين، حيث يشارك الفراعنة ممثلا عن افريقيا بصحبة المغرب ومالى وغينيا .

وشدد الكومى على  أن ميكالي لم يطلب بشكل رسمى حتى الآن ضم أي لاعب من المنتخب الأول استعدادًا لأولمبياد باريس، على ان تتضمن الجلسة المقبلة، تحديد الثلاثى الكبار لمخاطبة انديتهم بشكل رسمى من أجل التواجد فى معسكر يوليو .

 وأضاف عضو الجبلاية ان مدرب المنتخب الأوليمبى لم يطلب ضم محمد صلاح حتى الآن، وفى حال طلب ميكالي ضم صلاح، سيتم مخاطبة نادي ليفربول على الفور من أجل ضمه.

وفضل البرتغالى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى تأجيل حسم الثلاثى الكبار الذين سيشاركون فى أوليمبياد باريس 2024، إلى معسكر شهر يوليو المقبل، وهو المعسكر الذى سيستمر حتى موعد خوض الأوليمبياد .

وتسمح اللوائح الخاصة بتسجيل قوائم للمنتخبات المشاركة في الأولمبياد بضم 3 لاعبين فوق السن إلى قوائمها، حيث يتم قد 18 لاعب فى القائمة النهائية من بينهم 3 لاعبين فوق السن، على ان يتم قيد 4 لاعبين اخرين فى القائمة الاحتياطية .

ويتواجد منتخب مصر الاوليمبى في المجموعة الثالثة التي تضم كل من إسبانيا والدومينيكان وأوزباكستان، وهو ما دفع ميكالى للتفكير فى ضرورة مواجهة منتخبات أوروبية وديا قبل انطلاق البطولة .

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