الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مفاجأة.. محامى "سفاح التجمع": لم أطلع على أوراق القضية

سفاح التجمع
سفاح التجمع

قال عصام الطباخ المحامي والموكل من قبل أسرة المتهم "كريم. م. س" الشهير بـ"سفاح التجمع" للدفاع عنه، في قضية اتهامه بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن بطرق صحراوية لإخفاء جرائمه، إنه سيتقدم بطلب إلى هيئة المحكمة لتأجيل نظر القضية للاطلاع على أوراقها.

وأضاف المحامي أنه لا بد من الاطلاع على أوراق القضية الموثوقة، بخلاف ما نشر على مدار الفترة الأخيرة، وقد يكون موكله ضرب السيدات ضربًا أفضى إلى الموت ولم يقتلهن عمدًا، وهذا سيوضحه تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب وفاة المجني عليهن.

وقال الطباخ: توليت القضية بعد الاتفاق مع أسرة المتهم التي تقيم خارج البلاد، وسأتقدم بطلب لهيئة المحكمة للاطلاع على الأوراق، كونها كانت بحوزة النيابة العامة خلال فترة التحقيقات ولم نطلع عليها، وعقب قراءتها كاملةً سنبدأ خُطة الدفاع.

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