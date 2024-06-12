شيخ الأزهر يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصرو بيت الزكاة

شهد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر وبيت الزكاة والصدقات لإصدار بطاقات مسبقة الدفع، ليضيف بيت الزكاة والصدقات الإعانات الشهرية للمستحقين على البطاقات البنكية.

ووقع بروتوكول التعاون محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر مع الأستاذة الدكتورة سحر نصر المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، وتم التوقيع بحضور إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، ولفيف متميز من قيادات البنك وبيت الزكاة والصدقات.

وبموجب هذا البروتوكول سيتم إصدار بطاقات مسبقة الدفع (Co-Branded Cards) مصممة خصيصًا لإضافة الإعانات الشهرية من بيت الزكاة والصدقات للمستحقين على هذه البطاقات البنكية بدلًا من استخدام الحوالات النقدية، وذلك تماشيًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي ولتقديم الخدمات البنكية للفئات المجتمعية التي لا تحظي بتغطية القطاع المصرفي، ويأتي ذلك في إطار حرص بنك مصر كونه مؤسسة مصرفية رائدة على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين لما في ذلك من تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.

وأشار محمد الإتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر، إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار دور البنك الرائد في مجال المدفوعات الإلكترونية، ويعزز خطة البنك في التوسع في تقديم الخدمات الرقمية من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة، في اطار سعى بنك مصر الدائم لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي؛ حيث حقق بنك مصر نسب نمو متميزة خلال عام 2023 بلغت 95% من إجمالي قيم محفظة قبول المدفوعات الالكترونية (نقاط البيع بنسبة 53% والمواقع الالكترونية 300%( بأجمالي عدد 640 ألف نقطة بيع وأكثر من 6 الاف موقع إلكتروني.

كما أتاح البنك لعملائه العديد من الخدمات الرقمية من خلال تطبيق الموبايل البنكي مثل خدمة التحويل اللحظي لرقم الحساب أو بطاقة بنكية أو إلى عنوان الدفع IPA، وكذا تفعيل بطاقات الخصم الفوري والبطاقات الائتمانية وشراء واسترداد الشهادات، الأمر الذي يوفر على العميل الوقت والسرعة في الحصول على الخدمات المصرفية عنها في حالة الذهاب إلى الفرع، كما يمكن للعملاء القيام بتعاملاتهم المصرفية أونلاين لضمان تحقيق قيمة مضافة تنعكس على المنتجات الرقمية المقدمة للعميل، والعمل بشكل أسرع لتقديم تجربة بنكية مميزة للعملاء تلبي احتياجاتهم وتواكب المتغيرات الموجودة على الساحة.

وأكدت الدكتورة سحر نصر المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، على السعي عن طريق بروتوكول التعاون مع بنك مصر، لتيسير حصول المستحقين على خدمات بيت الزكاة والصدقات على الإعانات، وذلك بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، بضرورة تقديم أفضل خدمة لكل لمستحقي الزكاة والصدقات من البيت.



وأشارت الدكتورة سحر نصر، إلى أن بيت الزكاة والصدقات يسعى لتبني كافة الحلول الإلكترونية والتكنولوجية التي تسهل استقبال وتوجيه أموال الزكاة والصدقات إلى مستحقيها في أسرع وقت، وأن بيت الزكاة والصدقات قدم العديد من المبادرات المجتمعية، مثل الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات، فضلًا عن الخدمات الطبية والعلاجية، وفك كرب الغارمين والغارمات، وتيسير زواج الفتيات غير القادرات، وكفاله الأيتام، وتقديم المساعدات الطبية لذوي الهمم

وأكد إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، أن مشاركة البنك في هذا البروتوكول تأتى تماشيًا مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني والتحول تدريجيًا نحو المجتمع اللانقدى، حيث يعزز أهداف المجلس القومي للمدفوعات في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وذلك بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها، ويسهم في تيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطريق آمن وفعال.

ويسعى بنك مصر إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.