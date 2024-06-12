حالة الطقس اليوم في مصر.. ما توقعات "الأرصاد" غدًا في القاهرة والإسكندرية؟

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية وقد أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية وترصد الدستور خلال التقرير التالى حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية.

حالة الطقس اليوم في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، 12 يونيو 2024 متوقعة أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على اغلب الأنحاء، وخلال بيان رسمى لها وأوضحت الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس، حيث تشهد البلاد فى هذا اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الخميس الموافق 13 يونيو طقسا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلا للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدلا على السواحل الشمالية.

الطقس

أما عن طقس محافظة الاسكندرية والبحث عنه فقد أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن محافظة الإسكندرية ستشهد خلال الساعات القادمة انخفاض طفيف في الحرارة بسبب حركة الموج في البحر المتوسط حيث تسود أجواء حارة مع هدوء الرياح واستقرار حالة الرياح والأمواج في البحر المتوسط وسجلت انخفاض طفيفا في درجات الحرارة بقيمة من درجتين إلى 3 درجات، ونصحت المواطنين بالعمل على متابعة نشرة الطقس كل يوم.