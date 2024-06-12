الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس اليوم في مصر.. ما توقعات "الأرصاد" غدًا في القاهرة والإسكندرية؟

الطقس
الطقس

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية وقد أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية وترصد الدستور خلال التقرير التالى حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية.

حالة الطقس اليوم في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، 12 يونيو 2024 متوقعة أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على اغلب الأنحاء، وخلال بيان رسمى لها وأوضحت الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ما هي حالة الطقس غدًا؟

 الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس، حيث تشهد البلاد فى هذا اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الخميس الموافق 13 يونيو طقسا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلا للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء معتدلا على السواحل الشمالية.

ذروة موجة الحر.. هيئة الأرصاد الجوية توضح تفاصيل حالة الطقس يوم عرفة

أخبار حالة الطقس اليوم الأربعاء 12-6-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس في عيد الأضحى 2024 ودرجات الحرارة

موعد انكسار موجة الحر الشديدة..تعرف على حالة الطقس خلال اليومين المقبلين

الطقس 

أما عن طقس محافظة الاسكندرية والبحث عنه فقد أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن محافظة الإسكندرية ستشهد خلال الساعات القادمة انخفاض طفيف في الحرارة بسبب حركة الموج في البحر المتوسط حيث تسود أجواء حارة مع هدوء الرياح واستقرار حالة الرياح والأمواج في البحر المتوسط وسجلت انخفاض طفيفا في درجات الحرارة بقيمة من درجتين إلى 3 درجات، ونصحت المواطنين بالعمل على متابعة نشرة الطقس كل يوم. 

الطقس طقس القاهرة اليوم طقس الاسكندرية أخبار حالة طقس اليوم اخبار طقس السبت حالة الطقس اليوم الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في مصر

مواد متعلقة

محافظ بني سويف ورئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتحان مجمع النيابات

الأكثر قراءة

عاجل| "الأرصاد" تحذر من طقس الخميس والجمعة ومفاجأة بشأن وقفة العيد

عنيفة تخدش الأعراض.. النيابة تطلب فض أحراز "سفاح التجمع" فى جلسة سرية

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

4 ملايين جنيه وتنازل لوجه الله.. نجاة عصام صاصا من السجن في دهس مواطن على الدائري

قرار عاجل من وزير القوى العاملة.. إجازة عيد الأضحى 2024 وحقيقة احتسابها من الرصيد

تعويض مليار جنيه.. جلسة عاجلة لمحاكمة عمرو دياب فى واقعة الصفع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة