"محلية النواب" تتناقش أزمة 175 أسرة في برج نفق الجيزة

استعرض النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة الخاص باجتماع لجنه الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، بتضرر ملاك وحدات برج نفق الهرم 175 أسرة من عدم قيام محافظة الجيزة بتشطيب واجهة البرج من الخارج وتوصيل المرافق والخدمات الداخلية للوحدات، وتسويفها في هذا الأمر منذ ثلاثين عامًا على الرغم من سداد الملاك لكامل الثمن، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 20 من مايو سنة 2024.

إيجاد حلول جذرية

وطالب النائب أحمد السجيني الحكومة بإيجاد حلول جذرية لرفع المعاناة عن الأهالي المتضررين، وممثل المنشآت الآيلة للسقوط توضيح دورها في حل الازمه الخاصه بتضرر ملاك وحدات برج نفق الهرم 175 أسرة.

وانتقد القيادات التنفيذية في محافظة الجيزة ممثلة في سكرتير عام المحافظة والمستشار القانوني بسبب عدم تقديم أي حلول فعليه لإنهاء معاناة أهالي برج الهرم، مؤكدا أن الجلسة القادمه ستكون بحضور محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، لإنهاء الإزمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في ثلاث محافظات.

محافظة القاهرة

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن ضرورة قيام محافظة القاهرة بإصدار قرار بإعادة تخصيص قطعة الأرض الكائنة بالتجمع E - بمنطقة عين حلوان - ومساحتها 7200م 2 لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث أصدرت المحافظة القرار رقم 2717 لسنة 2015 بإلغاء تخصيص الأرض المشار إليها لصالح الجمعية المذكورة، مع العلم أنها مخصصة لصالح الجمعية بالقرار رقم 106 لسنة 1987 وقامت الجمعية بسداد كامل ثمن الأرض للمحافظة وتنفيذ أعمال المرافق مياه شرب وصرف صحي، طرق وتشجير وإنارة وواجهت صعوبات في إجراءات استخراج التراخيص نتيجة قرارات إنشاء وإلغاء محافظة حلوان.

وتناقش اللجنة أيضا مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن تأخر تنفيذ أعمال مشروع محطة مياه شبلنجة ومشروع الصرف الصحي بالوحدة المحلية بشبلنجة - مركز بنها - محافظة القليوبية منذ أكثر من 7 سنوات، ما أدى لتقادم غرف التفتيش وخطوط الصرف عوضًا عن لجوء المواطنين للصرف السلبي، ما يؤثر على صحتهم وصحة أسرهم، وينذر بأزمة بيئية خطيرة.