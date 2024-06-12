615 ساحة لصلاة عيد الأضحى في الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تخصيص وتجهيز ٦١٥ ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة لافتًا إلى التنسيق مع مديرية الأوقاف لتخصيص خطيب أساسي وخطيب احتياطي بكل ساحة.

وقال اللواء أحمد راشد، إنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين ساحات الصلاة وتعزيز الخدمات عليها، فضلا عن تكليف الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف حملات النظافة بمحيط المساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية لها حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين أول أيام العيد إلى جانب الحدائق والمتنزهات والأماكن المحيطة، إضافة إلى إلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين فى قطاعات النظافة والحدائق ومحطات المناولة.

كما وجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى لمتابعة حالة النظافة وإزالة أي إشغالات من محيط المساجد والساحات مع تكثيف حملات رفع الاشغالات خلال أيام العيد، مشيرًا إلى أن إدارة الحماية المدنية ستقوم بوضع سيارات إطفاء خلال أداء صلاة العيد بجوار ساحات المساجد الكبرى التي تشهد إقبال كبير من المواطنين إضافة إلى الحدائق العامة والمتنزهات المطلة على النيل والمناطق الأثرية والفنادق إلى جانب تمركز لسيارات الإسعاف بالعديد من المواقع للتعامل مع أي أحداث طارئة.

أوضح محافظ الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز النقل الجماعي والسرفيس بالجيزة يحكمون السيطرة على مواقف سيارات الأجرة وتعزيزها بخدمات سرية، للتأكد من عدم استغلال المواطنين أثناء سفرهم وتنقلاتهم والتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة.

أضاف أن مديرية الصحة قامت برفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع المستشفيات خلال فترة العيد كما تتلقى البلاغات بشأن أى حوادث أو حالات مرضية عن طريق غرفة الطوارئ الخاصة بالمديرية، مشيرًا إلى أنه يتم تكثيف الرقابة على أماكن تصنيع اللحوم ومنتجاتها وثلاجات الحفظ والمنشآت الغذائية والباعة الجائلين والأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال عدم توافر الاشتراطات الصحية بنقل اللحوم.

أكد الدكتور السيد مسعد، وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، على إطلاق حملة نظافة وتعقيم واسعة بجميع المساجد على مستوى المحافظة استعدادا لإقامة شعائر صلاة العيد وتهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين إلى جانب التنبيه على الإدارات بالالتزام بكل دقة بالقرارات الصادرة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها، مع تشكيل المديرية، غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد واتخاذ اللازم في هذا الشأن.