الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز

خبير سياحي: الإسكندرية شهدت إعادة هيكلة كاملة وتجديدا في جميع مناطقها السياحية

محمد فاروق الخبير
محمد فاروق الخبير السياحي

قال محمد فاروق الخبير السياحي، إن الإسكندرية واحدة من المدن التي تدخل ضمن القوى الناعمة في مصر، لافتا إلى أن الدولة بذلت جهدا كبيرا لتوسيع رقعة الأراضي داخل المدينة.

 

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكستر انيوز"، أن الدولة أعادت هيكلة مدينة الإسكندرية بالكامل، حيث شمل التطوير تجديد جميع المناطق السياحية داخلها، مثل متحف الروماني، منطقة قلعة قايتباي، متحف المجوهرات، مسرح سيد درويش ومكتبة الإسكندرية.

منطقة المنتزه شهدت تطويرا كاملا على مدار الـ4 أعوام الماضية 

وأشار الخبير السياحي، إلى أن منطقة المنتزه شهدت تطويرا كاملا على مدار الـ4 أعوام الماضية، حيث جرى إنشاء فنادق حديثة بها، ما ساهم في زيادة الطاقة الفندقية التي كانت تفتقدها هذه المدينة.

 

خبير سياحي مناطقها السياحية محافظة الاسكندرية منطقة المنتزة الإسكندرية

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