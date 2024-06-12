تردد قناة تكبيرات العيد 2024 ومواعيد الصلاة في جميع المحافظات

تزايدت معدلات البحث عن تردد قناة تكبيرات العيد 2024 في الساعات الأخيرة، حيث ارتفعت معدلات البحث عنها عبر محرك "جوجل"، وذلك مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024، حيث يتطلع العديد من المواطنين إلى الاستماع إلى التكبيرات والتلبية خلال هذه الفترة المباركة.

تردد قناة تكبيرات العيد 2024

ويمكنكم تنزيل تردد قناة تكبيرات العيد 2024 من خلال قناة الحج بترددها البثي 10922، مما يوفر جودة عالية الدقة، وبمعدل تصحيح الأخطاء 8/7، مع استقطاب عمودي.

ومن ناحية أخرى، نقدم لكم قناة كنوز على التردد 10728 على النايل سات، بمعامل استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500.

أما قناة السعودية للقرآن الكريم، فتأتينا بترددها 12149، بمعدل ترميز 27500، وجودة عالية الدقة HD، مع استقطاب أفقي ومعامل تصحيح الأخطاء ¾.

صيغة تكبيرات العيد

وللعيد صيغة تكبير وهي:الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

كما أن هناك صيغة اعتاد المصريون عليها منذ زمن بعيد وهي الشهيرة لتكبيرات العيد في مصر، والتي هي: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليمًا كثيرًا."

تعتبر هذه الصيغة شرعية وصحيحة، وقد قال الإمام الشافعي عنها: "إذا كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فهذا حسن، وإن زاد تكبيرًا فهذا حسن، وكلما زاد من ذكر الله كان ذلك أفضل."

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024

القاهرة 6:18

الجيزة 6:18

بنها 6:17

الإسكندرية 6:20

بورسعيد 6:11

السويس 6:13

العريش 6:05

الطور 6:13

سانت كاترين 6:11

طابا 6:05

شرم الشيخ 6:11

دمنهور 6:19

طنطا 6:17

المنصورة 6:15

الزقازيق 6:16

شبين الكوم 6:18

كفر الشيخ 6:17

الفيوم 6:21

بنى سويف 6:21

المنيا 6:25

أسيوط 6:25

سوهاج 6:24

قنا 6:21

أسوان 6:25