الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تردد قناة تكبيرات العيد 2024 ومواعيد الصلاة في جميع المحافظات

صلاة العيد
صلاة العيد

تزايدت معدلات البحث عن تردد قناة تكبيرات العيد 2024 في الساعات الأخيرة، حيث ارتفعت معدلات البحث عنها عبر محرك "جوجل"، وذلك مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024، حيث يتطلع العديد من المواطنين إلى الاستماع إلى التكبيرات والتلبية خلال هذه الفترة المباركة.

تردد قناة تكبيرات العيد 2024

ويمكنكم تنزيل تردد قناة تكبيرات العيد 2024 من خلال قناة الحج بترددها البثي 10922، مما يوفر جودة عالية الدقة، وبمعدل تصحيح الأخطاء 8/7، مع استقطاب عمودي.

ومن ناحية أخرى، نقدم لكم قناة كنوز على التردد 10728 على النايل سات، بمعامل استقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500.

أما قناة السعودية للقرآن الكريم، فتأتينا بترددها 12149، بمعدل ترميز 27500، وجودة عالية الدقة HD، مع استقطاب أفقي ومعامل تصحيح الأخطاء ¾.

صيغة تكبيرات العيد 

وللعيد صيغة تكبير وهي:الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

كما أن هناك صيغة اعتاد المصريون عليها منذ زمن بعيد وهي الشهيرة لتكبيرات العيد في مصر، والتي هي: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليمًا كثيرًا."

تعتبر هذه الصيغة شرعية وصحيحة، وقد قال الإمام الشافعي عنها: "إذا كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فهذا حسن، وإن زاد تكبيرًا فهذا حسن، وكلما زاد من ذكر الله كان ذلك أفضل."

موعد صلاة عيد الأضحى 2024| صيغة تكبيرات العيد الكبير

باقي كام يوم على العيد الأضحى 2024؟ وطقوس الاحتفال به

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024

القاهرة 6:18

الجيزة 6:18

بنها 6:17

الإسكندرية 6:20

بورسعيد 6:11

السويس 6:13

العريش 6:05

الطور 6:13

سانت كاترين 6:11

طابا 6:05

شرم الشيخ 6:11

دمنهور 6:19

طنطا 6:17

المنصورة 6:15

الزقازيق 6:16

شبين الكوم 6:18

كفر الشيخ 6:17

الفيوم 6:21

بنى سويف 6:21

المنيا 6:25

أسيوط 6:25

سوهاج 6:24

قنا 6:21

أسوان 6:25

تردد قناة تكبيرات العيد تكبيرات العيد العيد 2024 صيغة تكبيرات العيد موعد صلاة عيد الأضحى عيد الأضحى

مواد متعلقة

اتيكيت استقبال الضيوف في عيد الأضحى 2024 .. طريقة تنظيف المنزل وتعطيره

تاريخ أول أيام العيد الأضحى 2024 ومواعيد الإجازة الرسمية

الأكثر قراءة

عاجل| "الأرصاد" تحذر من طقس الخميس والجمعة ومفاجأة بشأن وقفة العيد

عنيفة تخدش الأعراض.. النيابة تطلب فض أحراز "سفاح التجمع" فى جلسة سرية

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

4 ملايين جنيه وتنازل لوجه الله.. نجاة عصام صاصا من السجن في دهس مواطن على الدائري

قرار عاجل من وزير القوى العاملة.. إجازة عيد الأضحى 2024 وحقيقة احتسابها من الرصيد

تعويض مليار جنيه.. جلسة عاجلة لمحاكمة عمرو دياب فى واقعة الصفع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة