حركة فتح: الشعب الفلسطيني يتطلع إلى حقن الدماء

قال المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال: إن السلطة الوطنية تطالب بعودة الشرعية لاستلام المعابر لأنها تندرج تحت مسؤولية السلطة التنفيذية الأعلى في الدولة الفلسطينية".



وأضاف نزال - في مداخلة لقناة (القاهرة الإخبارية): إن حدة مواقف الدول فى مجلس الأمن الدولي مؤشر هام على أن دول العالم تريد وقفا حقيقيا ونهائيا لإطلاق النار، لهذا رحبنا بهذا البيان الذي يتناول شق سياسي يتعلق بتطبيق حل الدولتين لتحقيق الاستقلال الفلسطيني لدولة فلسطينية ذات سيادة حقيقة.

وتابع: أن هناك تباينًا بين مواقف إدارة الرئيس جو بايدن وبين مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كما أن العالم يعرف طبيعة العلاقة الأمريكية الإسرائيلية".

ولفت إلى أن نتنياهو يترقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ليوفر له كل ما بخلت به الإدارة الأمريكية الحالية، مؤكدًا أن هذا لا يعفي بايدن عن مسؤوليته السياسية عما يحدث في فلسطين ومد إسرائيل بغطاء سياسي وعسكري مكنها من الوصول لهذا العدوان.



وأوضح نزال أن الضغوط الأكثر حدة على نتنياهو هي التي جاءت من قبل المحافل الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية..لافتا إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أصدر دعوى لإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي جالانت لما ارتكبوه من انتهاكات وإبادة جماعية بحق المدنيين بقطاع غزة.