الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التفاصيل الكاملة.. موعد رأس السنة الهجرية 1446 بالتاريخ الميلادي لعام 2024

رأس السنة الهجرية
رأس السنة الهجرية

رأس السنة الهجرية هو احتفال إسلامي يُعنى ببداية العام الهجري الجديد 1446، ويعدّ مناسبة دينية هامة لدى المسلمين. يبدأ التقويم الهجري من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والتي تُعدّ نقطة تحول تاريخية في مسيرة الإسلام والمسلمين.

موعد رأس السنة الهجرية 1446

التقويم الهجري يتكون من 12 شهرًا قمريًا، وتختلف السنة الهجرية عن السنة الميلادية بمدة تقارب 11 يومًا، حيث تعتمد السنة الهجرية على الدورة القمرية بينما تعتمد السنة الميلادية على الدورة الشمسية. أشهر السنة الهجرية تبدأ بالمحرّم، ثم صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وأخيرًا ذو الحجة. 

يحتفل المسلمون برأس السنة الهجرية في الأول من شهر المحرم، ويعبر هذا اليوم عن ذكرى هجرة النبي محمد وأصحابه من مكة إلى المدينة، والتي كانت حدثًا فارقًا في تاريخ الإسلام. يمثل هذا اليوم فرصة للتفكر والتأمل في قيم التضحية والصبر والإيمان، وتجديد العزم على السير في طريق التقوى والبر.

وتحل ليلة رأس السنة الهجرية لعام 1446، يوم السبت الموافق ٦ يوليو لعام ٢٠٢٤.

موعد رأس السنة الهجرية 2024.. متي يهل علينا شهر رمضان 1446

متى موعد رأس السنة الهجرية؟.. تعرف على تاريخ اليوم الهجري

احتفالات رأس السنة الهجرية

تتخذ الاحتفالات برأس السنة الهجرية طابعًا روحانيًا، حيث يعقد المسلمون جلسات ذكر ودروس دينية تُركز على سير النبي وأحداث الهجرة، وتُقام بعض المساجد مناسبات خاصة للدعاء والصلاة.

 كما أن بعض المجتمعات المسلمة تحرص على إحياء العادات والتقاليد الثقافية المرتبطة بهذه المناسبة، مثل تقديم الأطعمة التقليدية وتبادل التهاني والتبريكات بين الأهل والأصدقاء. 

تعتبر رأس السنة الهجرية فرصة لتجديد النوايا والتوبة والاستغفار، والتفكر في السنة الماضية والتخطيط للسنة القادمة. ويحرص المسلمون على الاستفادة من هذا اليوم لتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية، والعمل على تحقيق أهداف جديدة في حياتهم الدينية والدنيوية. 

رأس السنة الهجرية ليست مجرد تاريخ يُضاف إلى التقويم، بل هي مناسبة تعزز القيم الدينية والاجتماعية وتدعو المسلمين إلى التفكر في معاني الهجرة والنهوض بأخلاقياتهم وسلوكياتهم بما يتماشى مع تعاليم الإسلام.

بالطبع، يمكن أن تكون الأدعية في رأس السنة الهجرية مناسبة للتقرب إلى الله والتأمل في النعم التي منحها الله لنا، وتجديد النوايا الصالحة. إليك بعض الأدعية التي يمكن قولها في هذه المناسبة.

دعاء بداية السنة الهجرية

   "اللهم اجعلها سنة خير وبركة، واغفر لنا ذنوبنا واجعلنا من المقبولين في عبادتك، اللهم ارزقنا الصحة والعافية والسعادة والنجاح في الدنيا والآخرة." 

دعاء تيسير الأمور

"اللهم يسر لنا أمورنا وحقق لنا ما نتمناه، واجعل هذا العام عام تحقيق الأماني وبداية الخير لنا ولأحبابنا."

دعاء الحفظ من الفتن

"اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون."

دعاء التفريج والكفاية

"اللهم فرج همومنا واكفنا ما أهمنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا، وارزقنا التوفيق والسداد في كل أمورنا."

دعاء الهداية والثبات

"اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببًا لمن اهتدى، وثبتنا على دينك واجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين."

دعاء الشكر والامتنان

"اللهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة، اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك، واحفظ لنا هذه النعم وزدنا من فضلك." 

دعاء الرحمة والمغفرة

"اللهم ارحمنا واغفر لنا، وتجاوز عن سيئاتنا، واجعلنا من عتقائك من النار، وادخلنا برحمتك جنات النعيم."

يمكن استخدام هذه الأدعية وغيرها مما يتناسب مع نوايا الشخص وظروفه الخاصة. المهم هو أن يكون الدعاء نابعًا من القلب وبنية صادقة، والله سبحانه وتعالى يسمع ويستجيب الدعاء.

موعد رأس السنة الهجرية 2024 رأس السنة الهجرية مغربية السنة الهجرية 2024 ادعية رأس السنة الهجرية لعام ٢٠٢٤ السنة الهجرية هو احتفال إسلامي رأس السنة رأس السنة الهجرية 1446

مواد متعلقة

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

دعاء الصباح اليوم الخميس 25-4-2024

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

جهود وزارة الهجرة فى ملف التواصل مع المصريين بالخارج على مدار 9 سنوات

مدبولى يستعرض تقرير المتابعة الثانى لتنفيذ مقترحات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

دعاء قبل الإفطار اليوم الجمعة 12 من شهر رمضان 2024

أفضل الأدعية المستجابة في اليوم الأول من شهر رمضان الكريم لعام 1445/2024

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

الأكثر قراءة

كولر يقود ثورة لـ"غربلة" الأجانب فى الأهلى استعدادًا لمونديال الأندية 2025

متحدث الحكومة يكشف حقيقة إلغاء تخفيف أحمال الكهرباء فى عيد الأضحى (فيديو)

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

اتجاه داخل لجنة تظلمات الجبلاية لرفض استئناف الشيبى

حيثيات النقض برفع اسم أبوتريكة وآخرين من قوائم الإرهاب

بيان من بيراميدز بشأن منشطات رمضان صبحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة