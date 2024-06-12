الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة: مبادرات الرئيس السيسي مستدامة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تفاصيل ‏المبادرة الرئاسية الصحية لإنهاء قوائم الانتظار، موضحًا ‏أن معدل زمن الانتظارالخاص بإجراء عملية جراحية كالقلب المفتوح أو قسطرة ‏في عام 2018 يتراوح من 12 إلى 16 شهر، أما انتظار إجراء عملية جراحية ‏كالمفصل كان يمكن أن يصل إلى 3 سنوات أحيانا.‏

وقال “عبد الغفار” خلال لقائه عبر القناة الأولى، إن التدخلات التي تشملها ‏المبادرة تحتاج إلى مهارة ودقة كبيرة مثل تخصصات زراعة الكلى وزراعة ‏القوقعة زجراحات المخ والأعصاب والمفاصيل إلى جانب جراحات طب العيون ‏مثل زراعة القرانية فضلا عن جراحات القلب والقساطر، مشيرا إلى أنه تم إضافة ‏القساطر الطرفية سواء للمخ أو للأوردة الطرفية مؤخرا.

وتابع، أن متوسط زمن الانتظار قبل حدوث الإشكالية الخاصة بالعملة يبلغ ‏أسبوعين، بينما أثناء الإشكالية الخاصة بالعملة كان تصل إلى 4 أسابيع، مشيرا إلى ‏أن متوسط زمن الانتظار اليوم بعد انتهاء أزمة الدولار عاد إلى معدله الأول وهو ‏أسبوعين.‏

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، ان عمليات زراعة القوقعة تساعد طفل على أن يسمع وبالتالي تغير مسار حياته تمامًا ليصبح عضوًا فاعلًا في المجتمع، وهناك 7 آلاف و300 أسرة استفادت من هذه العمليات في إطار مبادرة القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، وكل هذا بفضل توجيهات الرئيس السيسي وتدخله في عام 2018 ليوجه بضرورة القضاء على الانتظار غير المبرر.

وأكد أن المبادرة لن تتوقف ومبادرات الرئيس السيسي هي مبادرات مستدامة للحفاظ على الصحة العامة لمواطنين لتقديم حياة كريمة، لأنَّ حياة بدون صحة ليست أبدًا حياة كريمة، موضحًا أنَّ نقص التمويل هو جزء من المشكلة ولكنه ليس أكبر مشاكلنا بل عدم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة هو العائق الأساسي لعدم التقدم في أي مجال.

الصحة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة

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