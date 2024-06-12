موقف المنتخبات العربية في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال

10 منتنخبات عربية تشارك في تصفيات كأس العالم 2026 ( إفريقيا )، والرائع جدا أن منها 6 منتخبات تتصدر مجموعتها وهي مصر، والسودان، والمغرب، والجزائر، وتونس، وجزر القمر، ومنتخب وحيد يحل وصيفا في مجموعته هو ليبيا، و3 منتخبات تقبع في قاع مجموعتها هي جيبوتي، وموريتانيا، والصومال.

نبدأ بالمنتخبات التي تحتل مقدمة مجموعتها :

مصر

تعتلي صدارة المجموعة الأولى دون أن تتلقى هزيمة واحدة برصيد 10 نقاط جمعتها من 3 انتصارات في الجولات الثلاث الأولى على منتخبات جيبوتي، وسيراليون، وبوركينا فاسو على الترتيب، وتعادل واحد كان إيجابيا بنتيجة هدف لمثله مع منتحب غينيا بيساو في الجولة الرابعة.

السودان

تتبوأ قمة المجموعة الثانية دون أن تتكبد خسارة واحدة بـ10 نقاط حصدتها 3 انتصارات تحققت من الجولة الثانية حتى الجولة الرابعة على منتخبات جمهورية الكونغو الديمقراطية، وموريتانيا، وجنوب السودان على التوالي، وتعادل وحيد كان إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما مع منتخب توجو في الجولة الأولى.

المغرب

تتربع على قمة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة 9 نقاط جنتها من 3 انتصارات تحققت في الجولات الثانية على منتخب تنزانيا، والثالثة على منتخب زامبيا، والرابعة على منتخب الكونغو.

وكان من المفترض أن تواجه منتخب إريتريا في الجولة الأولى لكنه انسحب من التصفيات.

الجزائر

تتصدر المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط جمعتها من الانتصار في 3 مباريات على منتخب الصومال في الجولة الأولى، و منتخب موزمبيق في الجولة الثانية، ومنتخب أوغندا في الجولة الرابعة في حين تلقت هزيمة واحدة على يد منتخب غينيا بنتيجة 1 – 2 في الجولة الثالثة.

تونس

تحتل مقدمة المجموعة الثامنة دون هزيمة بـ10 نقاط حصدتها من الانتصار في الجولات الثلاث الأولى على منتخبات ساوتومي برينسيب، ومالاوي، وغينيا الإستوائية على الترتيب، وتعادل وحيد كان سلبيا مع منتخب ناميبيا في الجولة الرابعة.

جزر القمر

تعتلي صدارة المجموعة التاسعة برصيد 9 نقاط جنتها من 3 انتصارات منها انتصارن تحققا في الجولتين الأولى، والثانية على منتخبي جمهورية إفريقيا الوسطى، وغانا على التوالي، وانتصار واحد تحقق في الجولة الرابعة على منتخب تشاد بينما تكبدت خسارة واحدة أمام منتخب مدغشقر في الجولة الثالثة.

ليبيا

أما ليبيا، فتحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة بعد أن جمعت 7 نقاط من انتصارين، الأول على منتخب إسواتيني في الجولة الأولى، والثاني على منتخب الموريشيس في الجولة الثالثة، وتعادل وحيد مع منتخب الكاميرون بنتيجة إيجابية هدف لمثله في الجولة الثانية فيما تلقت هزيمة وحيدة على يد منتخب الرأس الأخضر في الجولة الرابعة.

على الجانب الآخر المنتخبات التي تقبع في قاع مجموعتها :

جيبوتي

تتذيل المجموعة الأولى بنقطة يتيمة حصدتها من التعادل الإيجابي مع منتخب إثيوبيا بنتيجة هدف لكل منهما في الجولة الرابعة في حين تكبدت 3 خسائر في الجولات الثلاث الأولى أمام مصر، وغينيا بيساو، وسيراليون على التوالي.

موريتانيا

تقبع في قاع المجموعة الثانية بنقطة وحيدة حصلت عليها من التعادل السلبي مع جنوب السودان في الجولة الثانية بينما تلقت 3 هزائم على يد جمهورية الكونغو الديمقراطية في الجولة الأولى، والسودان في الجولة الثالثة، ومنتخب السنغال في الجولة الرابعة.

الصومال

تتذيل المجموعة السابعة بعد أن عجزت عن جمع نقطة واحدة إذ تكبدت 4 خسائر في الجولات الأربع الأولى أمام الجزائر، وأوغندا، وموزمبيق، ومنتخب بوتسوانا على الترتيب.

إذا كانت مصر، والجزائر، والمغرب، وتونس بنسبة كبيرة جدا سوف تحافظ على تصدرها لمجموعاتها، ومن ثم سوف تتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 في كندا، والمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية، فهل تتمكن السودان، وجزر القمر من تفجير مفاجأة كبرى، ويواصلان المشوار حتى النهاية، ويتربعان على قمة مجموعاتهما ، فالأمر يبدو صعبا لأن السوادان تصارعها السنغال القوية جدا، وجزر القمر تنافسها بشدة غانا.

أما ليبيا، فليست خارج المنافسة إذ لا يفصلها عن الكاميرون المتصدرة سوى نقطة يتيمة لكن تظل حظوظ الكاميرون هي الأكبر في احتلال مقدمة المجموعة.