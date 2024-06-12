باتت حظوظ منتخب مصر كبيرة جدا من أجل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، والظهور في العرس القاري الكبير للمرة الرابعة في تاريخه.

وقدم منتخب مصر، مسيرة جيدة جدا حتي الآن، خلال مسيرته بالتصفيات الأفريقية خلال مجموعته والتي ضمت كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا.

وكان منتخب مصر، قد استهل مشواره في التصفيات، بالفوز على جيبوتي، بسداسية نظيفة، في الجولة الأولى، ليحقق بعدها فوزا ثمينا على سيراليون، بهدفين نظيفين، في الجولة الثانية.

وفي الجولة الثالثة، تغلب المنتخب المصري، على بوركينا فاسو، بهدفين مقابل هدف، قبل أن ينتزع تعادلا ثمينا بهدف لمثله من مضيفه منتخب غينيا بيساو، في لقاء الجولة الرابعة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

يتصدر منتخب مصر، المجموعة الأولى للتصفيات، رصيد 10 نقاط، تليها غينيا بيساو، في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ويحتل منتخب بوركينا فاسو، المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن سيراليون، التي تحتل المركز الرابع، بنفس الرصيد.

وحل المنتخب الإثيوبي، في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، تليها جيبوتي، في المركز السادس والأخير برصيد نقطة واحدة.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

ماذا يحتاج المنتخب المصري من أجل حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026؟

مباريات الجولة الخامسة

ستواجه مصر، مضيفتها إثيوبيا، بينما ستلتقي سيراليون مع ضيفتها غينيا بيساو، في حين ستلتقي بوركينا فاسو مع ضيفتها جيبوتي

(في حال تعادل سيراليون مع غينيا بيساو وفوز بوركينا فاسو على جيبوتي وفوز مصر على إثيوبيا)، سيكون موقف المجموعة على النحو التالي:

مصر 13 نقطة

بوركينا فاسو 7 نقاط

غينيا بيساو 7 نقاط

سيراليون 6 نقاط

مباريات الجولة السادسة

ستواجه مصر، ضيفتها سيراليون، بينما ستستضيف غينيا بيساو، ضيفتها بوركينا فاسو، في حين ستلتقي إثيوبيا مع جيبوتي

(في حال تعادل غينيا بيساو مع بوركينا فاسو وفوز مصر على سيراليون)، سيكون ترتيب المجموعة على النحو التالي:

مصر 16 نقطة

بوركينا فاسو 8 نقاط

غينيا بيساو 8 نقاط

سيراليون 6 نقاط

مباريات الجولة السابعة

ستواجه مصر، ضيفتها إثيوبيا، بينما تلتقي غينيا بيساو مع ضيفتها سيراليون، في حين ستحل بوركينا فاسو ضيفة على جيبوتي.

(في حال تعادل سيراليون مع غينيا بيساو وفوز بوركينا فاسو على جيبوتي وفوز مصر على إثيوبيا)، سيكون ترتيب المجموعة على النحو التالي:

مصر 19 نقطة

بوركينا فاسو 11 نقطة

غينيا بيساو 9 نقاط

سيراليون 7 نقاط

مباريات الجولة الثامنة

ستحل مصر في ضيافة بوركينا فاسو، بينما ستواجه غينيا بيساو، ضيفتها جيبوتي، في حين ستلتقي سيراليون مع ضيفتها إثيوبيا.

(في حال فوز مصر على بوركينا فاسو وفوز غينيا بيساو على جيبوتي وفوز سيراليون على إثيوبيا)، سيكون ترتيب المجموعة على النحو التالي:

مصر 22 نقطة

غينيا بيساو 12 نقاط

بوركينا فاسو 11 نقطة

سيراليون 10 نقاط

وفي حال تعادل مصر مع بوركينا فاسو وفوز غينيا بيساو على جيبوتي وفوز سيراليون على إثيوبيا، سيكون ترتيب المجموعة كالتالي:

مصر 20 نقطة

بوركينا فاسو 12 نقطة

غينيا بيساو 12 نقطة

سيراليون 10 نقاط

وفي تلك الحالتين ووفقا لتلك النتائج، سيحسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات كأس العالم رسميا وحسابيا عقب نهاية الجولة الثامنة دون الانتظار للجولتين الأخيرتين.

أمام في حال تعادل مصر مع بوركينا فاسو وفوز غينيا بيساو على جيبوتي وفوز سيراليون على إثيوبيا، فسيكون موقف المجموعة كالتالي:

مصر 19 نقطة

بوركينا فاسو 14 نقطة

غينيا بيساو 12 نقطة

سيراليون 10 نقاط

وفي تلك الحالة سيتأجل تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم، حيث ستحتاج «الفراعنة» للفوز في مباراة الجولة التاسعة أمام جيبوتي من أجل حسم التأهل بشكل نهائي إلى المونديال دون انتظار الجولة الأخيرة.

