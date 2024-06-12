الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطة جديدة من هانز فليك وبرشلونة لضم كيميتش من بايرن ميونخ

جوشوا كيميتش
جوشوا كيميتش

يصر هانز فليك، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الإسباني، على التعاقد مع النجم الألماني جوشوا كيميتش، لاعب وسط بايرن ميونخ، في الصيف المقبل.

وكان نادي برشلونة قد أعلن في وقت سابق، تعيين هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق الأول، خلفًا لنظيره تشافي، بعد التوصل لاتفاق لفسخ التعاقد معه، والذي كان يمتد للموسم المقبل.

هانز فليك يتمسك بموقفه

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن هانز فليك يتمسك بموقفه بالحصول على خدمات جوشوا كيميتش في الصيف، لتدعيم خط وسط الميدان في الموسم الجديد 2024-2025.

وأضافت الصحيفة الألمانية، أن هانز فليك يريد الانتظار حتى نهاية عقد كيميتش مع بايرن ميونخ، من أجل الحصول على خدماته بالمجان في صفقة انتقال حر، في ظل الأزمة المادية التي يُعاني منها الفريق الكتالوني.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن هانز فليك يمتلك ثقة كبيرة في إقناع كيميتش لضمه بالمجان إلى برشلونة، مستغلًا العلاقة التي تجمع بينهما، منذ أن عملا معًا في بايرن ميونخ وكذلك منتخب ألمانيا.

ونجح كيميتش مع فليك في حصد 7 ألقاب مع بايرن ميونخ، وبالتالي من المتوقع أن ينجحا معًا مجددًا في برشلونة.

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ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الألماني، صاحب الـ29 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في 30 يونيو 2025، ولم يُجدد عقده بشكل رسمي حتى الآن، وسط محاولات من العملاق البافاري لإقناعه بتمديد عقده.

الأمر الذي جعل جوشوا كيميتش محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية والعربية الراغبة في التعاقد معه، وعلى رأسها مانشستر سيتي الإنجليزي وأهلي جدة السعودي وغيرهم.

ويُعد جوشوا كيميتش إحدى الركائز الأساسية لفريق بايرن ميونخ، وبالتالي ستطلب إدارة النادي مبلغًا كبيرًا مقابل السماح برحيل اللاعب.

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