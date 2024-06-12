باحث: مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة شديد الأهمية لتركيزه على الجانب الإنساني من الكارثة

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة شديد الأهمية لتركيزه على الجانب الإنساني من الكارثة، موضحا أننا نعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ.

وأضاف فوزي، خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المؤتمر وضع النقاط الأساسية فيما يتعلق بمسؤولية إسرائيل باعتبارها سلطة احتلال عن الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، وأكد مسؤولية إسرائيل عن استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، وخاصة في رفح الفلسطينية، لافتا إلى أنّ سيطرة سلطة الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، أعاق دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

معبر رفح يظل النافذة والمتنفس لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

وتابع الباحث، أن المؤتمر شدد على نقطة مهمة للغاية، وهي أنّ كل الآليات التي يتم من خلالها إدخال المساعدات دون فكرة المعابر وتحديدا معبر رفح، تمثل آليات غير فاعلة، مؤكدا أن معبر رفح يظل النافذة والمتنفس لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.