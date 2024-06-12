القابضة للتشييد والتعمير تعتمد جمعيات مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد

خلال اجتماع الجمعية العامة للشركات

اعتمدت الشركة القابضة للتشييد والتعمير احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام الموازنة التقديرية لشركة مختار ابراهيم احدي الشركات التابعة برئاسة المهندس هانى سليمان الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للتشيد والتعمير، حيث تم إعتماد الموازنة التقديرية للشركة خلال العام المالى 2025 - 2024.

اعتماد الموازنة التقديرية للشركات

كما اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد لشركات كلا من النصر العامة للمقاولات حسن علام والنصر للمباني والانشاءات ايجيكو وشركة العبد للمقاولات.

وتسعي الشركة القابضة للتشييد والتعمير من خلال شركاتها التابعة في العمل علي زيادة حجم الأعمال التي تنفذها شركات القابضة للتشييد والتعمير حيث يتبع شركات القابضة للتشييد والتعمير نحو10 شركات عقب إجراءات الدمج التى تمت في السابق، وأصبح يتبع الشركة القابضة للتشييد والتعمير شركات كلا من مصر الجديده للإسكان والتعمير وشركة النصر للإسكان والتعمير وشركة المعادي للإسكان والتعمير وشركات كلا من المقاولات المصرية مختار إبراهيم والنصر العامة للمقاولات حسن علام والنصر للمباني والانشاءات ايجيكو والعبد للمقاولات وهايديليكو ومصر للأسمنت المسلح.

كما ساهمت مبادرة حياة كريمة في زيادة حجم أعمال شركات القابضة للتشييد والتعمير حيث وصلت إلى نحو 20 مليار جنيه بخلاف تنفيذ الشركات لمشروعات كبري في الخارج تصل إلى نحو أكثر من 5 مليار جنيه.

كما تعمل شركات الإسكان التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير علي مضاعفة حجم العوائد التي تعود إليها عبر مشاركة القطاع الخاص في تطوير محفظة أراضي مدينة نيوهليوبلس حيث نجحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير في جذب 4 مطورين من القطاع الخاص لتطوير نحو 1500 فدان بقيمة استثمارية تبلغ نحو 160 مليار جنيه خلال عشر سنوات قادمة عوائد استثمارية.