وزير التجارة يبرز فرص الاستثمار مع شركات تركية

التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة مصطفي دنيزر، رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المشترك، وأعضاء مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي DEİK، حيث استعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري، وحضر اللقاء السفيرعمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة، والوزير مفوض تجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في اسطنبول.

زيارة وزيرالتجارة لتركيا

يأتي لقاء الوزير في إطار زيارته الحالية لمدينة إسطنبول التركية للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8، وكذا الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي OIC.

وقال الوزير، إن اللقاء ضم عددا كبيرًا من كبريات الشركات التركية المستثمرة في مصر في مجالات النسيج والملابس الجاهزة والجلود والصناعات الزجاجية والأجهزة المنزلية والتعبئة والتغليف والبلاستيك، فضلًا عن بعض الشركات التي تدرس الاستثمار في مصر.

آداء الاقتصاد المصرى

واستعرض سمير ملامح تحسن أوضاع الاقتصاد المصري والفرص الكبيرة التي يتيحها للشركات التركية الراغبة في الاستثمار في مصر سواء للبيع في السوق المحلي أو التصدير للخارج، في إطار شبكة الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية المحورية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية والميركسور.

أضاف الوزير أن المفاوضات المشتركة بشأن تدشين خط الرورو للنقل البحري بين مصر وتركيا تجرى على قدم وساق.

الاستثمارات التركية فى مصر

ومن جهته، أوضح مصطفى دنيزر، رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المشترك، إن الاستثمارات التركية في مصر تتسم بالاستدامة والنمو المستمر، لافتًا إلى أن الحكومة التركية والمصرية علي حد سواء تشجع الاستثمارات التركية في مصر والتي تجاوزت ٣ مليارات دولار وفي طريقها للزيادة.

وأبدى المستثمرون الأتراك رغبتهم في استئناف تشغيل خط الرورو بين مصر وتركيا بما يسهم تيسير حركة التجارة بين الجانبين.