الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاتبة صحفية: حماس والجهاد سلّمتا موافقتهما على المقترح وإسرائيل لم تعطي ردًا عليه حتى الآن

حماس
حماس

قالت عبير العدوي، الكاتبة الصحفية المتخصصة في الشؤون الدولية، إن مصر تسملت رد حركتا حماس والجهاد الإسلامي بشأن الهدنة، وبدأت الحركتان الحديث عن فكرة الجدول الزمني ما يعني جديتهم في التعامل مع المقترح الأمريكي وتقبله بمؤشرات إيجابية وربما الموافقة عليه بشكل أساسي.

وأضافت العدوي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية لـنشرة dmc، المذاعة عبر قناة "dmc"، أن الحركتين يؤكدون على أهمية انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة وأهمية الإفراج عن الأسرى وإطلاق سراح المحتجزين وعودة المواطنين إلى المنطقة الشمالية جميع المواطنين وليس فقط النساء والأطفال كما يفرض عليهم الاحتلال الاسرائيلي.

وأوضحت، أنه حتى الآن ما زال الجانب الاسرائيلي لم يعطي ردًا صريحا بشأن هذه الهدنة على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث دائما وكأن إسرائيل وفاقت على المقترح الصادر عن الولايات المتحدة وهو مقترح إسرائيلي بالأساس، مؤكدةً أنه حتى الآن لا يوجد رد إسرائيلي صريح على الهدنة بل على العكس دائما التصريحات القادمة من اليمين المتطرف المتمثل في الحكومة الإسرائيلية يعني أنه لا صفقة ولا يريدون وقف هذه الحرب.

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