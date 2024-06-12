إسعاد يونس ضيف شرف الحلقة الأخيرة من "دواعي السفر"

حلت النجمة الكبيرة إسعاد يونس ضيف شرف على الحلقة الأخيرة من مسلسل "دواعي السفر" بطولة أمير عيد وكامل الباشا.

وظهرت الفنانة إسعاد يونس ضمن الحلقة الأخيرة من مسلسل "دواعي السفر" في دور والدة "علي" الذي يقوم بدوره الفنان أمير عيد، بعد سنوات من القطيعة بسبب خلافات بينهما، لتنتهي الجلسة بصلحهما وهو ما كانت تسعى له منذ سنوات طويلة.

وكانت منصة watch it قد شوقت الجمهور لشخصية والدة "على" ونشرت المنصة صورة غامضة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مصحوبة بتعليق: يا ترى عرفت مين هي والدة علي؟.

وظهر عدد من النجوم ضيوف شرف ضمن حلقات مسلسل "دواعي السفر" منهم الفنان أحمد حاتم الذي ظهر في دور شخص تعرض إلى أزمة نفسية حاول بعدها إنهاء حياته، وهو الأمر الذي شرحه لبطل العمل أمير عيد.

كما ظهرت المؤلفة مريم ناعوم في أولى تجاربها التمثيلية لأول مرة من خلال مسلسل "دواعي السفر"، حيث ظهرت في الأحداث من خلال دور سيدة تعاني من الفراغ هي وزوجها بسبب عدم الإنجاب وهو ما دفعهم إلى زيارة عيادة الدكتورة "هدى" الدور الذي تلعبه الفنانة نادين.

قصة مسلسل دواعى السفر

مسلسل دواعي السفر مكون من 10 حلقات تدور أحداثه في إطار درامي عن إبراهيم الذي يعيش بعالم من نسج خياله، وعندما يجد الشخص نفسه في موقف صعب، وسيقرر تغيير حياته، وسيساعده في ذلك جاره الشاب "غير المتزوج"، الذي سيعمل مخرجًا للإعلانات واستطاع أن يحقق شهرةً ونجاحًا كبيرين، ولكن وفاة والده قد جعلته يدخل في نوبة من حالة الاكتئاب بسبب ارتباطه الشديد به ما سيدفعه إلى الانتحار.

أبطال مسلسل دواعى السفر

مسلسل "دواعي السفر"، بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في "دواعي السفر" للمرة الثالثة بعد "ريفو"، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج، وهو مؤلف المسلسل.

"دواعي السفر" أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت إعجاب الجمهور، وآخرها مسلسل "ريفو" بجزئيه، ما شجعه على خوض التجربة الإخراجية، ويكون في العمل المؤلف والمخرج.