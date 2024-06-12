الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المنتخب المصري للمواي تاي يحصد 4 ميداليات بمنافسات بطولة العالم

المنتخب المصري للمواي
المنتخب المصري للمواي تاي يحصد 4 ميداليات

كشف محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي، كواليس حصاد المنتخب المصري 4 ميداليات متنوعة خلال منافسات بطولة العالم، أٌقيمت ‏في القترة من 31 مايو حتى 10 يوليو باليونان.

وقال "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، إن اللاعب أحمد فيصل حصل على برونزية وزن 51 كيلو، بينما ‏اللاعب أحمد ناصف نال برونزية وزن 91 كيلو، أما اللاعبة مي خالد حصلت ‏على برونزية وزن 75 كيلو.‏

وتابع: " الذهبية التي أهدتها اللاعبة شهد أثناء فعاليات بطولة العالم للمواي تاي ‏كانت غالية على مصر" مشيرا إلى أن مصر كانت من أولى الدول المشاركة في ‏بطولة العالم للمواي تاي التي أقيمت لأول مرة على مستوى العالم.‏

وحصد المنتخب المصري للمواي تاي 4 ميداليات متنوعة خلال منافسات بطولة العالم للمواي تاي للكبار التي أقيمت في اليونان خلال الفترة من 31 مايو إلى 10 يونيو الجاري.

وقال رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي إن اللاعبين قدموا أداءً جيدا خلال المنافسات التي اتسمت بالقوة بين الدول المتنافسة.

وشارك الاتحاد المصري للمواي تاي في المنافسات ببعثة مكونة من 5 لاعبين وهم نبيل علاء الدين في وزن 75 كجم +، أحمد ناصف وزن 91 كجم، أحمد فيصل بدوي في وزن 51 كجم، مي خالد في وزن 71 كجم، البطلة شهد مصطفى سيد من ذوي الهمم.

وترأس بعثة المنتخب المصري للمواي تاي محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي والحكم الدولي أحمد رمضان.

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