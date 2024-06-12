"صحة الدقهلية": فحص 945 مواطنا في قافلة طبية بقرية بمركز المنصورة

قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين، إن المديرية نظمت قافلة طبية علاجية على مدار يومين في قرية الخليج بمركز المنصورة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 945 مريضا وصرف العلاج بالمجان ضمن "حياة كريمة".

أوضح وكيل الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء، أن القافلة ضمت 7 عيادات،فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray، وتم إجراء عدد 250 تحليلًا مختلفًا للمرضى، وعمل فحوصات لـ 86 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، بجانب تم تحويل 4 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 3 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

أشار وكيل الوزارة إلى حرص المديرية على توعية المواطنين، مؤكدا نه أقيم على هامش القافلة عدد 27 ندوة تثقيفية، و110 حالات استبيان، مؤكدًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.