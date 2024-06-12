أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات المحمول خلال عيد الأضحى

أصدر الجهاز القومي لـتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لتكون كالتالي:



-أول أيام عيد الأضحى (الأحد ١٦ يونيو ٢٠٢٤): إجازة لكافة منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات ما عدا منافذ البيع المتواجدة بالمراكز التجارية والمطارات والموانئ.

-اعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى (الاثنين ١٧ يونيو ٢٠٢٤): يتم العمل بالمواعيد الصيفية على النحو التالي:

• طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.

• يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

• يوم الجمعة: من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

كشف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن مؤشرات سوق الاتصالات للمشتركين والشركات حتى فبراير 2024، حيث وصل حجم الاشتراكات فى المحفظة الإلكترونية نحو 20.4 مليون مشترك، ووصل حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول 102.4 مليون اشتراك.

وفقًا لمؤشرات جهاز تنظيم الاتصالات فقد وصل حجم الاشتراكات في الإنترنت المحمول إلى 72.6 مليون مشترك، والإنترنت الثابت 10.2 مليون مشترك، والتليفون الأرضى 12.3 مليون مشترك.

ووفقًا لمؤشرات الشركات، بلغ عدد محطات المحمول 33.1 ألف محطة، كما بلغت السعة الدولية للإنترنت نحو 5.7 تيرابايت، كذلك بلغ حجم استهلاك الإنترنت 720 ألف تيرابايت.

وحسب مؤشرات جهاز تنظيم الاتصالات، حقق "تليجرام" مفاجأة كونه ضمن أعلى ثلاثة تطبيقات استخدامًا فى مصر مع تيك توك ويوتيوب، متفوقًا على جميع تطبيقات التراسل المنافسة.

كانت بيانات وزارة الاتصالات عن مؤشرات البنية الأساسية، قد كشفت عن ارتفاع إجمالي المشتركين في الهاتف المحمول في الفترة من "يناير - مارس 2024" لـ108.34 مليون مشترك، كما بلغ خطوط الهاتف المحمول لكل 100 من السكان "يناير - مارس 2024" لنحو 100.44%.