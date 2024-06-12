الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بتوجيهات الرئيس السيسى.. القوات المسلحة توزع 400 ألف حصة غذائية بنصف الثمن

القوات المسلحة
القوات المسلحة

أمرت القيادة العامة للقوات المسلحة، هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بإعداد وتجهيز وتعبئة (400) ألف حصة غذائية وتوزيعها على المواطنين بنصف قيمة التكلفة بمختلف محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمعاونة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

وعبر أسطول ضخم من وسائل النقل المختلفة، نقل الحصص الغذائية إلى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تمهيدا للبدء في توزيعها بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات التي تقع بنطاق المسئولية.

يأتي ذلك بالتزامن مع قيام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بزيادة أعداد منافذ البيع الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات وطرح العديد من المنتجات والسلع الغذائية لمجابهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق، وافتتاح عدد من الأفرع التابعة لجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة "صن مول" بالمحافظات بعد تطويرها ورفع كفاءتها لتقديم خدمة متميزة لأبناء الشعب المصري.

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واستمرارا لحملة “بلدك معاك” التي تنفذها المنطقة الشمالية العسكرية وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان تم تنظيم قوافل طبية بالمناطق الأولى بالرعاية بنطاق محافظة البحيرة تضمنت (17) عيادة متنقلة في مختلف التخصصات تم خلالها إجراء المسح الطبي والمعامل والأشعة وتقديم الخدمات العلاجية لعدد (14247) حالة من المواطنين وطلبة المدارس المختلفة.

يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة، في إطار الحرص على تقديم الدعم اللا محدود لأبناء الشعب المصري العظيم ومشاركتهم كل الأعياد والمناسبات.

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