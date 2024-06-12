بايرن ميونخ يستهدف ضم جو جوميز من ليفربول

يبحث نادي بايرن ميونخ الألماني، تحت قيادة المدرب الجديد فينسنت كومباني، عن صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي.

وكان نادي بايرن ميونخ قد أعلن في وقت سابق، عن تعيين فينسنت كومباني مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، خلفًا للألماني توماس توخيل الذي تم فسخ التعاقد معه؛ بسبب سوء النتائج والخروج بموسم صفري محليًا وقاريًا لأول مرة منذ سنوات.

بايرن ميونخ يستهدف ضم جو جوميز.. وليفربول يرفض رحيل اللاعب

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن نادي بايرن ميونخ أبدى رغبته في التعاقد مع جو جوميز، مدافع ليفربول، في الميركاتو الصيفي.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن فينسنت كومباني طلب من مسئولي بايرن ميونخ، محاولة الحصول على خدمات جو جوميز، لتدعيم الخط الدفاعي للعملاق البافاري في الموسم الجديد 2024-2025.

في المقابل، ترفض إدارة ليفربول التفريط في خدمات جو جوميز، خاصة أنه يُعد أحد الركائز الأساسية للفريق.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدافع الإنجليزي، صاحب الـ27 عامًا، رفقة ليفربول، في 30 يونيو 2027.

وكان جو جوميز قد انضم إلى صفوف ليفربول في صيف 2015، وشارك معهم في 224 مباراة بجميع المسابقات، وقدم 9 تمريرات حاسمة.

يأتي ذلك في إطار بدء فينسنت كومباني لمهمته في التخطيط للموسم الجديد مع إدارة بايرن ميونخ، في محاولة لاستعادة الألقاب في الموسم المقبل.

وكان نادي بايرن ميونخ قد خرج بموسم صفري، عقب الإخفاق في التتويدج بأي بطولة محلية أو قارية.

وأنهى بايرن ميونخ الموسم المنصرم 2023-2024، بالتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 72 نقطة، خلف شتوتجارت صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط، وباير ليفركوزن المتصدر وحامل اللقب برصيد 90 نقطة.

كذلك ودّع بايرن ميونخ منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب الخسارة أمام ريال مدريد في الدور نصف النهائي من المسابقة.