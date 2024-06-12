"الزراعة": تجدد اعتماد "الأيزو" لفرع معمل متبقيات المبيدات بالإسماعيلية

أعلن الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، تجديد اعتماد أول فرع للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) بالإسماعيلية للأيزو (17025/2017) من هيئة الاعتماد الأمريكية A2LA، للعام الثاني على التوالي.

المعمل حاصل على الاعتماد من كل من هيئة الاعتماد الدولية FINAS الفنلندية بأوروبا منذ أكثر من 27 عاما، المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، وهئية الاعتماد A2LA الأمريكية، ما يحقق أعلى نسب الجودة العالمية في نتائجه وثقة عملائه لذا فإن وجود فروع أخرى للمعمل في أماكن الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي تعمل على خدمة هذه المناطق وزيادة الصادرات المصرية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، لدعم الصادرات المصرية وكذا حماية المستهلك المصري من خلال مشاركة المعمل في منظومة الرقابة على الأغذية بتحليل الملوثات، وحيث أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) أحد أهم هذه الجهات والذي يعتبر ذو مكانة دولية وعالمية كبيرة حيث أنه يعتبر أحد أكبر المعامل في العالم في مجاله وذلك وفقًا لتصنيف الاتحاد الأوروبي له ضمن الفئة المتميزة الأولى وذلك منذ عام 2008 وحتى الآن كما أنه يعتبر أول معمل في الشرق الأوسط يقدم هذه الخدمات بشكل متكامل.

هيئة الاعتماد الأمريكية تجدد اعتماد الأيزو

وصرحت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، بأن تجديد الإعتماد يأتي في إطار مواصلة المعمل لتحقيق العديد من الإنجازات في مجال عمله ومدى أهمية ذلك في زيادة صادراتنا إلى الأسوق الدولية من الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

أضافت أن المعمل يواصل جهوده وخطواته الحثيثة في تقديم خدماته بأعلى مواصفات الجودة من خلال حصوله على الإعتمادات في المواصفات المختلفة التي تعطيه ثقل كبير وتزيد من ثقة عملائه وثقة الأسواق الدولية في نتائجه وتقديم خدماته على نطاق أوسع وخدمة مناطق أكثر.

أوضحت أن فرع الإسماعيلية يضم قسمين أساسيين لخدمة المنطقة والمناطق المحيطة وهما قسم متبقيات المبيدات وقسم السموم الفطرية ويتم فحص هذه الملوثات في منتجات المحاصيل الزراعية من الخضر والفاكهة الطازجة والمجمدة والحبوب ومنتجات التصنيع الغذائي، ومن أهم المنتجات التي يتم إنتاجها في المنطقة وتعتبر من الصادرات الهامة العنب والفراولة والمانجو والبطاطس والطماطم والفاصوليا والفول السوداني، وهو ما أدى إلى تسهيل فحص هذه المنتجات للعملاء من حيث تخفيض تكاليف نقل العينات لفحصها بالقاهرة وكذا وقت التحليل لقرب المعمل من أماكن الإنتاج، أيضًا تيسير إجرائات التخليص مع الجهات الرقابية ومن الجدير ذكره أن مصر تعتبر من أكبر المصدرين للفول السوداني للإتحاد الأوروبي والذي يهمه في المقام الأول فحص السموم الفطرية بهذا المنتج الهام ويشترط فحصها بالمعمل وتعتبر هذه المنطقة من أكبر مناطق الإنتاج لهذا المحصول.

تجدر الإشارة إلى أن المعمل يسهم في تحقيق منظومة الإنتاج بغرض التصدير والترويج لهذا الإنتاج في الأسواق الخارجية، لزيادة النصيب السوقي للصادرات الزراعية المصرية في تلك الأسواق، وتحقيق أهداف التنمية من خلال ما يؤديه من خدمات تحليلية وتدريبية واستشارية وعقود وبروتوكولات تعاون وورش عمل ومشاركة في المؤتمرات للعاملين في مجال الإنتاج والتصدير والتصنيع الغذائي ودعم صغار المنتجين والمصدرين مما يدعم الاقتصاد القومي.