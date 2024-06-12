الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الدقهلية يستقبل وفد الكنيسة القبطية للتهنئة بحلول عيد الأضحى

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك الذي يضم نيافة الحبر الجليل الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة وتوابعها ونيافة الحبر الجليل الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والوفد المرافق لهما من كهنة الكنيسة بمطرانيات المنصورة وميت غمر.
 

ورحب محافظ الدقهلية بوفد الكنيسة مؤكدًا اعتزازه وتقديره بالروابط المتينة والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، داعيًا الجميع من أبناء المحافظة للعمل بروح الفريق الواحد لاستكمال مسيرة التنمية التى يتمناها الوطن وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين.
 

وأعرب محافظ الدقهلية، عن سعادته بهذه التهنئة التي تؤكد على سلامة وقوة النسيج الوطني المصري معبرًا عن مشاعر التقدير لهذه الزيارة داعيًا الله عز وجل أن يعيد مثل هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

 

وقال مختار: “أدعو الله أن تكون أيامنا كلها أعياد، وأن نجتمع جميعا على قلب رجل واحد في ظل قيادة رائد المسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي ندعو له بالمزيد من التوفيق والسداد لاستكمال مسيرة البناء والإنجاز”.
 

من جانبه أكد وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حرصه على الزيارة وتقديم التهنئة تأكيدا لروح المواطنة التي تجمع المصريين بمختلف معتقداتهم وطوائفهم والعمل تحت شعار الوطن والانتماء من أجل رفعة الإنسان داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كيد الحاقدين والكارهين.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية وفد الكنيسة القبطية عيد الأضحى

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