حضور كبير بنادي "السينما المستقلة" للمركز القومي للسينما

أقيمت مساء أمس، فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بسينما الإبداع بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري وسينمائى كبير.

فعاليات نادي السينما المستقلة

حضر فعاليات النادي عدد كبير من السينمائيين من بينهم المخرج خالد يوسف والمخرج أشرف فايق إلى جانب صناع الأفلام التي تم عرضها بالنادي.

عروض الأفلام بنادي السينما المستقلة بالأوبرا

وخلال الأمسية السينمائية التي نظمها المركز القومي للسينما، عرض الفيلم الروائى القصير “فرصة تانية” إخراج إبرام سمير، والذي يتناول قصة علاء الذى لم يستسلم بعد ضياع فرصة عمره حتى يحقق حلمه ويقرر أن يثبت لنفسة وللاخرين بقدرته على الوصول إلى هدفه، أيضا فيلم “اثنان ونصف”، من إخراج، عصام حيضر، والذي يتناول قصة شاب يقضى وقتا مع حبيبته فى منزله ولكن الأمورلا تسير بالشكل المطلوب،

وفيلم “بقعة سودة” إخراج أحمد شمس، ويتناول قصة شاب يدخل فى صراع نفسى مع ذاته عندما يتم توجيه سؤال له من إحدى الفتيات التي أعجب بها عن عمله.

وعقب عرض الأفلام، أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد عسر المشرف الفني علي النادي، حيث تم خلالها مناقشة الأفلام مع صُناعها والجمهور.

وكان رئيس المركز القومي للسينما، الدكتور حسين بكر، قد شارك بافتتاح معرض الفنون التشكيلية بمكتبة القاهرة الكبري بالزمالك بمشاركة إدارة الموهوبين والعلم الذكي بقيادة الدكتور عز الرجال فاروق والمقامة في مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك برئاسة يحيي رياض وذلك بمناسبة ختام أنشطة العام ٢٠٢٣-٢٠٢٤، وبدأت الفعاليات بافتتاح معرض الفنون التشكيلية للطلاب الموهوبين واستعراض مواهبهم الفنية من غناء ورقص فنون شعبية وتنورة، كما تم تكريم الطلبة الموهوبين فنيا.