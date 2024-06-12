"توفيق" يهنئ وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعيد الأضحى

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي – القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

جاء في البرقية: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. تستقبل الأمة هذه المناسبة المباركة فى كل عام.. شاخصةً أبصارها نحو مشهد العطاء الخالد.. وتضحية الواثقين بنصر الله.. وفداءه تعالى للمخلصين من عباده.. ونحن إذ نرجو أن تكون هذه القيم دافعًا لناعلى مواصلة البذل والتكاتف لرفعة وطننا فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه.. لنبتهل للمولى جلت قدرته.. أن يجعله عيد أمن وخير على شعبنا المصرى العظيم وعلى سائر الشعوب الإسلامية والعربية.