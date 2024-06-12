الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"توفيق" يهنئ وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعيد الأضحى

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي – القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

جاء في البرقية: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. تستقبل الأمة هذه المناسبة المباركة فى كل عام.. شاخصةً أبصارها نحو مشهد العطاء الخالد.. وتضحية الواثقين بنصر الله.. وفداءه تعالى للمخلصين من عباده.. ونحن إذ نرجو أن تكون هذه القيم دافعًا لناعلى مواصلة البذل والتكاتف لرفعة وطننا فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه.. لنبتهل للمولى جلت قدرته.. أن يجعله عيد أمن وخير على شعبنا المصرى العظيم وعلى سائر الشعوب الإسلامية والعربية.

محمود توفيق وزير الداخلية القائد العام للقوات المسلحة عيد الأضحى المبارك

مواد متعلقة

وزير الداخلية يهنئ رئيس الوزراء بعيد الأضحى

وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بعيد الأضحى

وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب بعيد الأضحى

وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الأضحى

عميد إعلام عين شمس: الشركة المتحدة تقدم إعلامًا هادفًا جدًا

سقوط تاجر حشيش بحوزته 24 كيلو مخدر في الغربية

عميد إعلام عين شمس: "القاهرة الإخبارية" أعادت لمصر بعدها الإقليمي

ضبط المتهم بالتعدي على فتاة أثناء استقلالها ميكروباص في البساتين

الأكثر قراءة

قرار عاجل من "التعليم" بشأن المصروفات الدراسية في العام الجديد 2024 - 2025

قناة السويس تحقق إنجازًا غير مسبوق فى عام.. وتكشف خطتها للنهوض بسياحة اليخوت

كشف أسباب حريق المنقف بالكويت.. وإنذار عاجل لأصحاب العقارات

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

"حريق المنقف" كارثة تهز الكويت.. ورئيس الجالية لـ"الدستور": المصريون بخير

تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة.. قبول دفعة جديدة بمعهد التمريض بالمنتزه شرق الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة

حرب الإبادة لا تتوقف.. جيش الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي على غزة لليوم الـ250