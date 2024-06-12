الأربعاء 12 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استجابة لـ"الدستور".. كهرباء جنوب الدلتا" توضح ملابسات انقطاع الكهرباء بقرية كفر شحاتة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

استجابة لما نشر بموقع الدستور بشأن تضرر أهالي قرية كفر الشيخ شحاته التابعه لمركز تلا من استمرار  انقطاع الكهرباء بشكل متواصل بسبب عطل في  أعمدة الضغط العالي الخاصه بالقرية.

خاطبت شركة كهرباء جنوب الدلتا، في خطاب رسمي، مؤسسة “الدستور”، استجابة لما نشر بموقعها بشأن تضرر أهالي قرية كفر الشيخ شحاتة التابعه لمركز تلا بمحافظة كفر الشيخ من استمرار انقطاع الكهرباء بشكل متواصل بسبب عطل في أعمدة الضغط العالي.

وأكدت الشركة في خطابها، إنها الأعمدة محل الشكوى سقطت نتيجة العوامل الجوية، وهي أعمدة كهرباء جهد متوسط خاصة بمحول الإنارة العامة على طريق “البندارية - كفر شحاتة”.

أضافت، أنه تم فصل التيار الكهربائي في حينه حفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات بمعرفة فرقة إزالة الأعطال وقت سقوطها، وجرى إعداد مقايسة الإحلال وإرسالها إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، ولكن لم يجري السداد حتى تاريخة، وفي حالة سداد قيمة المقايسة سيتم عمل اللازم طبقا اللوائح والقواعد والقوانين المنظمة للشركة.

وكانت قد نشرت جريدة “الدستو” شكوى العديد من أهالي قرية كفر شحاتة من انقطاع الكهرباء، يتضررون من استمرار انقطاع التيار الكهربائى بسبب عطل بأعمدة الضغط العالي.

واستمع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إلى الشكوى ووجه رئيس قطاع كهرباء المنوفية هاتفيًا، بسرعة اتخاذ اللازم وإزالة أسباب الشكوي، وكان ذلك خلال اللقاء اليومى بالمواطنين. 

وشدد أبو ليمون على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة للمشكلات والعمل على حلها. 
 

محافظة المنوفية كهرباء كفر شحاته مشكلة انقطاع الكهرباء مركز تلا استجابة للدستور من شركة جنوب الدلتا

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